Soyez prudent avec ces applications : elles contiennent des logiciels malveillants dangereux et accumulent des milliers de téléchargements

Ces applications présentes dans Google Play sont infectées par des logiciels malveillants et doivent être supprimées de tout mobile dès que possible

Encore une fois, nous devons signaler un nouveau cas de malware présent dans les applications publiées sur Google Play, ce qui aurait mis en danger des milliers d’utilisateurs à travers le monde. A cette occasion, un total de cinq applications différentes qui a amassé des dizaines de milliers de téléchargements au total, et qui ont été infectés par le tristement célèbre cheval de Troie connu sous le nom de « Jokers ».

Quelques jours seulement se sont écoulés depuis la dernière fois que nous avons signalé l’apparition de « Joker » sur Google Play, mais il semble que les logiciels malveillants continuent de se frayer un chemin dans le catalogue Google Play Store, via des applications qui, dans de nombreux cas, parviennent à se conformer sa fonction et tromper ses victimes.

Avez-vous l’une de ces 5 applications sur votre mobile ? Supprimez-les dès que possible

Comme il est d’usage pour toutes les campagnes « Joker » connues à ce jour, le des applications malveillantes ont réussi à obtenir des autorisations avancées pour télécharger des fichiers exécutables dans les appareils, ce qui a ouvert la porte à attaques de vol de données ou abonnement à des services premium qui finissent par entraîner un coût économique important pour les utilisateurs.

Au total il y a cinq applications infectées découverts par les experts en cybersécurité de SecneurX. Certaines applications ont déjà été supprimées du store par Google, mais d’autres sont toujours disponibles en téléchargement, avec les risques que cela implique.

Comme tu peux le voir, les applications ne semblent pas suspectes à première vueet les seules fonctionnalités qui peuvent les révéler sont certaines motifs répétitifscomme l’utilisation de noms de personnes génériques dans le profil du développeur, ou le fait que chaque (faux) développeur n’a qu’une seule application publiée.

Antivirus pour Android, est-ce que ça vaut le coup d’en avoir un sur son mobile ?

Toutes les personnes qui ont installé l’une de ces applications sur leurs appareils devraient retirez-les au plus vite. Sinon, ils courent le risque d’être attaqués par « Joker » et ses différentes techniques capables de installer des applications frauduleuses et abonnez-vous à des services SMS ou à des appels payants.

