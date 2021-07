Soyez plus belle grâce aux élixirs floraux

Photo/Image :

La beauté est un état d’esprit car il y a beaucoup de points de vue différents sur elle selon chaque individu et chaque culture. La beauté est dans l’œil du spectateur et est toujours un plaisir pour nos sens.

Sans beauté intérieure, tout le reste n’a pas de sens. Exprimer la beauté intérieure peut être très gratifiant. Lui permettre de s’épanouir le fera rayonner vers l’extérieur. Nous sommes tous nés avec la capacité de la beauté sous tous ses aspects.

La beauté intérieure peut se manifester sous la forme d’estime de soi et de confiance en soi. Au sein de la Flower Therapy, il existe plusieurs élixirs floraux qui peuvent contribuer à l’expression de la beauté et à l’éveil de la confiance en soi.

Dans le Bach Flower System, créé par le médecin anglais Edward Bach, on peut citer la fleur de mélèze, qui apporte sécurité et confiance en sa propre capacité d’expression et de création et est excellente pour ceux qui ont tendance à douter de leurs propres capacités.

Dans le California Floral System, créé par Patricia Kaminski et Richard Katz, on peut citer l’essence florale Pretty Face composée d’un magnifique lys. Il nous aide à nous connecter avec notre beauté intrinsèque. Et c’est cette beauté authentique que nous pouvons rayonner vers l’extérieur de notre être.

Les élixirs floraux n’ont pas de contre-indication et peuvent être utilisés par des personnes de tout âge et se trouvent dans les pharmacies d’homéopathie et de manipulation du pays.Ils peuvent être utilisés par voie orale, à raison de 4 gouttes 4 fois par jour.