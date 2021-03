Soyez le hacker ou l’espion dans le jeu d’espionnage en coopération: Tango

Opération: Tango vient d’être annoncé pour PlayStation 5 et PS4, et cela a l’air plutôt cool. C’est un jeu coopératif asymétrique dans lequel l’un joue un espion et l’autre prend en charge un hacker. Avec un gameplay et des perspectives différents pour chaque rôle, cela semble être une façon vraiment intéressante de faire équipe avec un copain.

Avec des points de vue différents sur la même situation, vous devrez communiquer efficacement avec votre partenaire pour résoudre diverses énigmes. Un exemple donné sur le blog PS est que l’espion devra placer des tuiles sur une grille, que le pirate «parcourt» ensuite dans le monde numérique afin de désactiver un verrou de coffre-fort.

C’est certainement une prémisse intéressante – nous sommes vraiment impatients de lui donner une chance lors de son lancement au printemps. Le jeu croisé signifie que les versions PS5 et PS4 sont également compatibles, vous pouvez donc en profiter avec un ami quelle que soit la console dont il dispose.

Êtes-vous enthousiasmé par l’opération: Tango? Piratez la section des commentaires ci-dessous.