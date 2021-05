Soyez aventureux dans la nouvelle bande-annonce de croisière dans la jungle

Disney a lancé une nouvelle affiche et une nouvelle bande-annonce pour Croisière dans la jungle, montrant plus d’action, d’histoire et d’humour pour le film d’été.

Croisière dans la jungle ressemblait à une quantité ridicule de plaisir lorsque la première bande-annonce est tombée l’année dernière. Je suis très heureux de dire qu’après la dernière bande-annonce de ce matin, cela semble toujours être un plaisir fou:

Il y a aussi cette affiche vraiment chic qu’ils ont publiée qui parvient à capturer cette sensation de film d’aventure à l’ancienne, tout en étant impressionnante.

Inspiré par la célèbre balade dans le parc à thème de Disneyland, «Jungle Cruise» de Disney est une aventure palpitante et palpitante sur l’Amazone avec le skipper effrayant Frank Wolff et l’intrépide chercheuse Dr. Lily Houghton. Lily voyage de Londres, en Angleterre, à la jungle amazonienne. et fait appel aux services douteux de Frank pour la guider en aval sur La Quila – son bateau délabré mais charmant. Lily est déterminée à découvrir un vieil arbre aux capacités de guérison inégalées – possédant le pouvoir de changer l’avenir de la médecine. Poussé ensemble dans cette quête épique, le duo improbable rencontre d’innombrables dangers et forces surnaturelles, tous cachés dans la beauté trompeuse de la forêt tropicale luxuriante. Mais alors que les secrets de l’arbre perdu se dévoilent, les enjeux sont encore plus grands pour Lily et Frank et leur destin – et celui de l’humanité – est en jeu.