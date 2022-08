Soy tu fan soundtrack : qui chante la chanson de la première saison

L’une des séries qui a marqué toute une génération a sans aucun doute été »Je suis ton fan », qui a réussi à réunir de grandes actrices et acteurs comme Ana Claudia Talançon, Martin Altomaro, Maya Zapata, Jean-Paul moyen, Johana Murillo Oui Osvaldo Benavidez. Le dernier chapitre de la série a été diffusé en 2011 et maintenant, après plus de 10 ans, le film « I’m Your Fan » sortira dans les salles du monde entier.

La nouvelle production cinématographique donnera des réponses à l’histoire de la série qui s’est terminée avec sa deuxième saison, étant une continuation de l’histoire que nous avons tous vue lors de sa diffusion sur Channel 11. Sa première est prévue pour le 8 septembre 20022, avec le la plupart de ses personnages reviennent plus matures et avec de nouvelles expériences à raconter.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Qui chante la chanson principale de Welcome to Eden ?







L’un des éléments les plus remarquables de la série était sa chanson principale, qui est restée dans l’esprit de tous les téléspectateurs, beaucoup se demandant qui chante la chanson « Soy Tu Fan », dont nous entendrons probablement une nouvelle version dans le prochain film.

Qui chante la chanson de Soy Tu Fan ?

Le thème principal de »Soy Tu Fan » est chanté par deux chanteurs différents. Dans la première saison, il est le chanteur Mario Sandoval celui qui interprète ce thème, alors que dans la saison 2 qui se charge de chanter c’est Emmanuel Horvilleur. On ignore actuellement qui chantera la chanson principale du film »Soy Tu Fan », mais on sait que Ari Brickmanqui joue Peter, le manager Ana et Diego, est celui qui s’occupe de la musique.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Où regarder The Devil’s Woman, série en ligne 2022 avec Samadhi Zendejas

Comment s’appelle la chanson de ‘Soy Tu Fan’ ?

La chanson de la série s’intitule « Fan » et a été composée par Mario Sandoval, la voix que l’on entend dans la première saison. Sandoval formait le duo Lu avec le chanteur Paty Cantuet une fois séparés, le musicien a poursuivi sa carrière artistique avec Sandoval.