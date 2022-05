Souvenirs des victimes de la fusillade de masse à Buffalo: vétéran de la police «héros» et chauffeur local

Un policier à la retraite « héros » et un leader communautaire de 77 ans font partie des 10 victimes pleurées par la communauté de Buffalo deux jours après qu’un homme armé a attaqué un supermarché local.

Un suspect blanc de 18 ans a abattu 13 personnes, dont 11 noires, lors d’une attaque à caractère raciste, a indiqué la police.

Parmi les vies tragiquement perdues figuraient Ruth Whitfield, 86 ans, qui se trouvait au Tops Friendly Market après avoir rendu visite à son mari dans une maison de retraite, et Pearl Young, 77 ans, qui a été décrite par ses proches comme une femme de foi et un pilier de la communauté. . Young a dirigé un garde-manger local pendant plus de 20 ans, selon la journaliste Madison Carr.

« Elle n’était qu’une amie pour tous ceux qu’elle rencontrait », a déclaré la sœur de Young, Mary Craig, lundi AUJOURD’HUI.

La police a identifié les 10 victimes tuées par un homme armé dans une épicerie de Buffalo au cours du week-end. AUJOURD’HUI

Aaron Salter Jr., 55 ans, était un ancien combattant retraité de 30 ans du service de police de Buffalo qui travaillait comme agent de sécurité à l’épicerie. Il a été abattu alors qu’il tentait d’arrêter le tireur, qui portait un gilet pare-balles, selon la police.

« Dieu merci pour notre officier à la retraite, Aaron Salter, qui était un héros », a déclaré dimanche le commissaire de police de Buffalo, Joseph Gramaglia, lors d’une conférence de presse.

Le chauffeur local Heyward Patterson, 67 ans, a été tué alors qu’il aidait un client à charger des courses dans sa voiture.

« Son client s’apprêtait à monter dans le véhicule et c’est à ce moment-là qu’il a été touché », a déclaré sa femme, Tirzah Patterson, lundi AUJOURD’HUI. « Les gens l’aimaient. La communauté l’aimait. »

On lui a demandé ce qu’elle dirait au tireur présumé Payton Gendron.

« Je dirais que si ce n’était pas pour Dieu, j’aurais beaucoup de malice dans mon cœur », a déclaré Henderson. « Mais il nous apprend à pardonner. Je dois lui pardonner. Parce que si je ne le fais pas, je me tue. »

Katherine Massey, 72 ans, a également été tuée dans la fusillade. Son neveu a déclaré à NBC News qu’elle faisait partie intégrante de la communauté et « la plus grande personne que vous rencontrerez jamais dans votre vie ».

Parmi les autres victimes figuraient Roberta Drury, 32 ans; Célestine Chaney, 65 ans ; Géraldine Talley, 62 ans; Andre Mackneil, 53 ans, et Margus Morrison, 52 ans. Mackneil était à l’épicerie en train d’acheter un gâteau pour son fils de 3 ans, selon sa famille.

Trois autres personnes ont été blessées dans la fusillade, dont deux ont été soignées et sont sorties de l’hôpital, a indiqué la police.

Gendron a pris d’assaut l’épicerie armé de plusieurs armes, d’un équipement tactique et d’une caméra sur son casque pour diffuser en direct la fusillade, selon la police. Il s’est rendu aux autorités et a plaidé non coupable à une accusation de meurtre au premier degré.

La police a déclaré qu’il avait fait l’objet d’une enquête l’année dernière pour avoir proféré des menaces à son lycée et qu’il avait subi une évaluation de sa santé mentale avant d’être libéré. Gendron a également rédigé un manifeste raciste de 180 pages mis en ligne deux jours avant la fusillade, ont indiqué les autorités.