Souvenir du Nokia 7070 Prism, l’un des téléphones coques les plus mythiques de l’histoire de la téléphonie

Nous regardons en arrière pour nous souvenir du Nokia 7070 Prism, l’un des téléphones les plus innovants que nous ayons vus sur le marché. Tu te souviens de lui?

Nokia peut se vanter d’avoir créé certains des téléphones les plus légendaires de l’histoire. Dans cet article, nous voulons parler de la Nokia 7070 prisme, un modèle dont vous vous souviendrez si vous avez déjà quelques années et que vous découvrirez pour la première fois si vous êtes un jeune. Peu importe votre âge, ça vaut le coup rappelez-vous un téléphone au design emblématique Il est sorti sur le marché il y a 14 ans.

La famille Prism a été créée par le fabricant pour regrouper tous les mobiles qui avaient un esthétique géométrique caractéristique dehors. Plus précisément, ce Nokia 7070 Prism avait un design à clapet avec un extérieur si frappant et des caractéristiques intéressantes telles que le texte prédictive. Ensuite, nous passons en revue les caractéristiques les plus importantes d’un téléphone qui est déjà entré dans l’histoire.

Nokia 7070 Prism, un mobile classique qui mérite d’être rappelé

Le design est la caractéristique la plus distinctive du Nokia 7070 Prism, car il porte bien son nom et a l’apparence d’un prisme, à l’intérieur comme à l’extérieur. Sa partie extérieure était dominée par le noir, avec des détails roses. C’était toujours une couverture mobile, nous pouvions donc la transporter confortablement dans notre poche. Son poids n’était que de 78 grammes.

Lorsque nous l’avons ouvert, nous avons trouvé un Écran TFT de 1,8 pouces et avec un indicateur lumineux très innovant. De plus, le clavier était situé dans la zone inférieure, avec également des formes géométriques. Le Nokia 7070 Prism avait 4 Mo de RAM et 11 Mo de stockage interneavec suffisamment d’espace pour stocker 1 000 contacts dans le répertoire.

D’autre part, le téléphone avait des jeux inclus et offrait également la possibilité d’en télécharger d’autres. Quant à la batterie, avait une capacité de 700 mAh, pas très large pour l’époque. A cela il faut ajouter fonction mains libres et la possibilité d’enregistrer des messages audio avec Nokia Xpress Audio Messaging.

15 ans se sont écoulés depuis le lancement de ce Nokia 7070 Prism, avec l’un des designs les plus mythiques de l’histoire.

En bref, il avait les fonctions de base des téléphones de cette étape. Cependant, comme expliqué à partir de Nokiamobla malchance de ce téléphone est que l’arrivée des smartphones avait déjà commencéil n’a donc pas beaucoup attiré l’attention des utilisateurs.

Quelque 15 ans se sont écoulés depuis son lancement, mais nous On ne l’oublie pas, ni son design déjà mythique. Il est toujours intéressant de regarder en arrière et de voir comment l’industrie de la téléphonie mobile a évolué. Beaucoup de ils manqueront les modèles qui pesaient moins de 100 grammes et qu’ils tiennent parfaitement dans la poche, mais ils ne sont pas si nombreux à vouloir revenir aux écrans inférieurs à 2 pouces.

