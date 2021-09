Souvenir du 11 septembre : 25 photos marquantes du 20e anniversaire

Partout aux États-Unis le samedi 11 septembre, les masses se sont rassemblées pour honorer et se souvenir des près de 3 000 personnes qui ont perdu la vie il y a 20 ans lors des attaques au cours desquelles quatre avions commerciaux détournés se sont écrasés au World Trade Center, au Pentagone et en Pennsylvanie. champ.

À New York, une grande cérémonie a eu lieu au National September 11 Memorial & Museum. Au cours de la cérémonie, les membres des familles des personnes décédées dans les attaques ont lu les noms des personnes décédées et ont partagé des souvenirs de leurs proches. Six moments de silence ont eu lieu tout au long de la cérémonie pour marquer le moment où chaque tour a été heurtée et tombée, en plus des heures de l’attaque du Pentagone et du crash du vol 93 dans le canton de Stonycreek en Pennsylvanie.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden étaient présents à l’événement commémoratif qui s’est tenu à Ground Zero à New York samedi matin, rejoignant les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton, l’ancienne première dame Michelle Obama et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.

Le président Biden s’est ensuite rendu à Shanksville, en Pennsylvanie, au mémorial national du vol 93, où le vice-président Kamala Harris et l’ancien président George W. Bush ont prononcé une allocution, se joignant à eux pour une cérémonie de dépôt de gerbes avant de visiter un service d’incendie local.

En début de matinée, pour suivre une tradition annuelle au Pentagone, un drapeau américain a été déployé sur le site de l’impact au lever du soleil afin d’honorer ceux qui ont perdu la vie 20 ans avant la frappe du vol 77.

Dans l’après-midi, NBC News a rapporté que le président avait participé à une cérémonie de dépôt de couronnes au Pentagone mais n’avait prononcé aucune allocution officielle.

Sur chacun des sites des attaques et dans les communautés voisines, les familles des 2 977 personnes décédées ont pu pleurer leur perte aux côtés du pays à l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre.

Voici 25 photos marquantes du 20e anniversaire du 11 septembre :

1. Une étreinte de perte partagée

Melinda Moran et Haydee Lillo s’embrassent après avoir découvert qu’elles avaient perdu des personnes qui se connaissaient, à côté du North Reflecting Pool lors d’une cérémonie au National September 11 Memorial & Museum. Mike Segar / Piscine / Getty Images

2. Un drapeau américain est drapé