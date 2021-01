Southland Tales Snyder Cut-Style Reinvention Plans tease par le réalisateur Richard Kelly

L’effort sans précédent qui a été déployé pour que le prochain La coupe Snyder une réalité fait que d’autres réalisateurs se demandent lesquels de leurs efforts cinématographiques précédents pourraient bénéficier d’une altération similaire. Un tel directeur est Donnie Darko Richard Kelly, qui espère que le nouvel investissement dans les plateformes de streaming lui permettra de réaliser la vision originale qu’il avait pour son thriller comique de 2006, Contes de Southland.

«Nous entrons dans un nouveau monde de récits digestifs, et avec le genre de plates-formes de streaming, nous avons en quelque sorte formé le public à être plus ouvert à digérer des histoires plus longues qui existent en quelque sorte dans cet enfer qui existe entre un long métrage et un série télévisée longue durée. Vous voyez ce que Steve McQueen vient de faire avec l’anthologie Small Axe sur Amazon et vous voyez sur quoi Zack Snyder travaille avec Justice League, et je pense que si vous avez un film qui ne peut pas vraiment existent normalement dans l’espace de distribution théâtral traditionnel, qui a ces exigences de durée de fonctionnement, vous regardez ce que Scorsese a fait avec L’Irlandais. Ce sont des films qui doivent exister sur une plate-forme de streaming, mais ce sont toujours des films. «

En fin de compte, Richard Kelly est fasciné par la liberté de création que permet le streaming, ainsi que par la cohérence de la narration qui vient avec le fait d’être dirigé par une seule personne.

« Ils ont la paternité de ils sont tous dirigés par la même personne, le même scénariste et le même directeur de la photographie. C’est ce qui est le plus excitant dans la révolution du streaming que nous vivons actuellement, c’est peut-être que nous allons commencer à élargir la définition de ce qu’est un film. S’il a un seul réalisateur et un seul scénariste et qu’il répond aux critères généraux de ce qu’est un film, je pense que nous pouvons peut-être voir une extension de cette définition. Même la façon dont les Oscars changent leurs règles en En termes de streaming et d’éligibilité, le monde du streaming peut peut-être commencer à imaginer ce qu’est un long métrage. J’essaie d’embrasser tout ce changement avec une attitude positive et si cela me donne l’occasion de revisiter quelque chose comme Southland Tales … c’est très excitant pour moi, et je vais m’y pencher et je vais faire le travail et faire de mon mieux pour essayer de vendre l’idée à tout le monde. «

Revenir en arrière et réinventer Contes de Southland de la manière qu’il avait toujours envisagée, joue dans l’esprit de Kelly depuis un certain temps, et le réalisateur a maintenant révélé quel serait son plan s’il en avait l’opportunité.

«Il y a eu beaucoup de travail sur la révision de Southland Tales. En fait, je prépare un vernis sur ce que je prépare, qui est un vernis dessus, qui utilise les préquelles de roman graphique qui ont été publiées … Vous verrez dans la version existante de Southland Tales les chapitres 4-6, il y a donc fondamentalement un film compagnon préquelle qui pourrait, s’il est fait, théoriquement continuer dans une version étendue du film existant avec de nouvelles images, et le plus version idéale ce serait essentiellement un film de six heures, divisé en deux, et dans chaque film il y a 3 chapitres. Donc, c’est comme une histoire de six chapitres, mais il serait présenté dans deux films épiques, comme un grand double long métrage, qui dans un monde idéal pourrait exister sur une plate-forme de diffusion en continu de quelque chose qui se prête mieux à ce genre d’histoires longues. Si les gens veulent passer aux chapitres, ils auraient cette option, mais dans un monde idéal, elle serait présentée comme un projet de six heures divisé en deux grands featu re films. «

Kelly a travaillé dur pour transformer le Southland Tales: La saga Prequel des romans graphiques en un scénario réalisable, le cinéaste espérant qu’une seule des nombreuses plateformes de streaming existantes fera confiance à sa vision et lui permettra de raconter l’histoire «longue» qui réside actuellement uniquement dans son imagination.

«Il y a certainement eu énormément de travail que j’ai fait en prenant les romans graphiques, en les développant et en les adaptant à de nouveaux scénarios, qui sont les trois premiers chapitres, puis le nouveau matériel qui serait incorporé dans le film existant. comme la version la plus excitante et la plus ambitieuse de ce que j’aimerais faire avec Southland Tales, et évidemment il y a toutes sortes de mises en garde et de questions autour de tout cela, mais cela a été très thérapeutique pour moi de faire le travail et d’essayer de le mettre ensemble et préparez-le pour que les gens puissent le regarder et décider si cela vaut la peine d’être poursuivi. Je suis très excité par cela et j’ai l’impression qu’il y a certainement beaucoup plus là-bas dans ce monde, cela vaut la peine d’être exploré, et il y a beaucoup de nouveaux, des choses surprenantes qui, je pense, pourraient vraiment en faire une expérience beaucoup plus satisfaisante. Cela n’aurait jamais vraiment été une histoire satisfaisante dans les paramètres d’un seul long métrage; c’était tout simplement trop pour entrer dans ces paramètres rs. «

Franchement, alors Contes de Southland à peine amoureux des critiques ou du public, cela serait un gaspillage si Kelly n’avait pas eu la chance de créer la coupe de son réalisateur, compte tenu de tout le temps et les efforts qu’il a consacrés au projet.

La version de Contes de Southland qui a frappé les théâtres en 2006 reprend dans le futur proche alors de 2008 et a lieu pendant une vague de chaleur de trois jours juste avant une grande célébration du 4 juillet. Alors que les États-Unis sont menacés d’attaque nucléaire, une star d’action frappée d’amnésie rencontre une star du porno qui développe son propre projet de télé-réalité, et un policier qui détient la clé d’un vaste complot. Pendant ce temps, les révolutionnaires marxistes, les entreprises avides et les agences gouvernementales secrètes poursuivent leurs programmes séparés au sein d’une population paranoïaque.

Avec Dwayne Johnson, Seann William Scott, Sarah Michelle Gellar, Mandy Moore et Justin Timberlake, le film est un portrait de Los Angeles, ainsi qu’un commentaire satirique sur le complexe militaro-industriel et l’industrie de l’infodivertissement. Contes de Southland a été largement critiqué pour son incohérence, ce que Kelly aimerait sans aucun doute aborder avec une version beaucoup plus longue.

Contes de Southland sortira sur Blu-ray le 26 janvier 2021 et comportera 15 minutes de séquences supplémentaires non vues dans la version théâtrale. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

