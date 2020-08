Southern Survival Saison 2: date de sortie, intrigue, distribution et plans futurs de la série !!

L’émission de Netflix Southern Survival consiste à repousser les limites des deux engrenages ainsi que des individus. Il propose des tests de survie et d’engrenages d’extérieur. Jusqu’à présent, il a une note IMDb de 5,2 / 10 et se passe très bien. Il y a des demandes du public pour une autre saison. Alors maintenant, la question se pose quels sont les plans futurs?

Southern Survival Saison 2: Date de sortie

Netflix n’a officiellement rien annoncé concernant l’émission ou comme ça. Cependant, si l’audience et l’audience augmentent dans les quatrième semaines à venir. Ils peuvent annoncer le renouvellement du spectacle. Le public est sur un côté ludique, donc beaucoup de temps est là pour le statut de renouvellement. Si les conditions dues au virus sont sous le contrôle. Le spectacle peut revenir ou annoncer quoi que ce soit en 2021.

Southern Survival Saison 2: Complot

Dans la saison 1, nous constatons que chaque épisode a un thème. Comme le feu dans lequel l’équipe teste le jeu et le tissu ignifuge. Les épisodes font participer les téléspectateurs et apprennent quelque chose. Ils nettoient la sécurité pour utiliser des outils pour échapper à la situation spécifique lors des aventures et des mesures. Plusieurs produits sont disponibles sous le nouveau nom de Battlebox. C’est une anticipation de trouver des produits de test en équipe dans la saison 2.

