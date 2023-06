Southern Madhouse: Surface – Comment terminer le labyrinthe et atteindre le sanctuaire Motusij (Solution)

Dans La légende de Zelda : les larmes du royaume il y a toutes sortes de défis, mais peu d’entre eux s’attendent à une utilisation musculaire pure du héros Link. Au lieu de cela, il s’agit beaucoup plus souvent de défis tels que le labyrinthe de la maison de fous du sud. Dans de tels endroits, le guerrier d’Hyrule doit faire preuve de courage, d’endurance et d’intelligence.

Ce qui est particulièrement intéressant à l’endroit mentionné, car celui qui maîtrise l’Irrschloss du Sud n’atteint pas seulement cela Sanctuaire Motusijcelui Grande sphère d’énergie Sonau et l’obligatoire lumière de bénédiction prêt, mais a également la possibilité de terminer la mission secondaire Prophétie de Brindille du Sud commencer. Vous pouvez découvrir comment dans celui-ci Guide.

Zelda Tears of the Kingdom : Atteindre le château irrégulier du sud, c’est comme ça que ça marche

Avant même d’obtenir quoi que ce soit en récompense et en option tâches en erreur bien sûr, vous devez d’abord atteindre cet endroit. Mais il va loin au sud-ouest d’Hyrule, donc dans le Désert Gerudo, où il fait extrêmement chaud pendant la journée et dangereusement froid la nuit. Si vous voulez défier ces conditions météorologiques, vous avez besoin de vêtements appropriés ou de médicaments/provisions.

Nous le recommandons à ceux qui aiment voyager pendant la journée le jeu de chaleur completdont vous pouvez acheter des parties dans l’Oasis et dans la Ville Gerudo : Complete Heat Armor : C’est ainsi que vous pouvez trouver l’ensemble du désert dans le Gerudo Secret Club. Les vêtements valent vraiment leur argent ou leurs rubis et devraient être à votre disposition avant d’entrer dans le château irrégulier du sud.

©Nintendo

Par contre, si vous voulez sortir la nuit, vous devriez y penser ensemble d’hiver une chance, Link le garde bien au chaud même par grand froid : Trouvez des vêtements d’hiver contre le froid dans Zelda: Tears of the Kingdom. Si vous vous sentez bien équipé, il est temps de Tour de Vallée Gerudo allez-y et soyez projeté en l’air.

Descendez à partir de là Sud/Sud-Est et vous devriez pouvoir voir le labyrinthe surdimensionné de très loin. Passé l’accès au sous-sol et le Portes de Perid et vous découvrez l’entrée du labyrinthe de Southern Madman’s Castle au pied ouest des montagnes Morgane et Mordaba. A l’entrée vous découvrirez à nouveau l’une des anciennes tablettes de pierre.

C’est l’entrée du sud de l’Irrschloss. ©Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Comment terminer le château perdu du sud (itinéraire)

A la pointe nord du labyrinthe se trouve le régulier L’entrée du labyrinthe et donc votre position de départ pour ce défi. Lisez le à droite de la grande tablette de pierre notepour un conseil sur la façon d’atteindre le sanctuaire au bout du mauvais chemin. Alors suivez simplement la piste glands et noix d’oiseaupour atteindre le sanctuaire Motusij.

La piste des noix mène à Journal de recherche, jour 2mais en chemin tu trouveras une vaste plaine miasme bosse. Il y a trois façons de surmonter cette soupe dangereuse. Soit vous grimpez à gauche ou à droite le long du mur et contournez ainsi les miasmes, soit vous créez avec du silex, des fagots de bois et Pomme de pin d’Hyrule un grand feu.

Ces noix vous montrent le chemin à travers le labyrinthe. ©Nintendo Une Hyrule Pinecone peut générer beaucoup de courant ascendant. ©Nintendo

Un tel feu s’enflamme assez contre le ventau miasme via parachute ascensionnel facile à survoler. Alternativement, vous pouvez Armure des ténèbres vêtements qui offrent une protection contre cette forme de maladie : Obtenez une armure des ténèbres avec protection contre les miasmes – Zelda: Tears of the Kingdom. Lisez également la deuxième entrée du journal, puis suivez à nouveau la piste des noix.

Parce que les noix partiellement assez éloigné couché, il peut arriver que vous perdiez votre orientation dans le labyrinthe. Dans ce cas, utilisez simplement notre ci-joint Capture d’écransur lequel nous vous le bon chemin à travers Südliches Irrschloss ont marqué. Si vous êtes blessé par des miasmes, soignez-le avec de la vaisselle tache solaire.

La deuxième entrée est en haut de ces escaliers. ©Nintendo En cas de doute, il suffit de grimper au-delà du miasme. ©Nintendo

Peu avant la fin du chemin vous n’aurez d’autre choix que de à travers le miasme courir. Si vous n’en avez pas la protection, courez sur la courte distance et vous perdez maximum un coeurque vous pouvez restaurer immédiatement : Guérir les miasmes dans Zelda : Tears of the Kingdom : comment restaurer les cœurs brisés. Ou vous complétez le sanctuaire Motusij, qui a le même effet.

Une fois que vous avez terminé le sanctuaire, n’oubliez pas d’utiliser le Appareil en face de l’entrée du sanctuaire interagir, complétant ainsi la mission secondaire Prophétie erronée du Sud est activé. Ceux qui suivront cette quête optionnelle jusqu’au bout seront récompensés par une partie du Armure de Doom Rider récompensé, donc rester à l’écoute en vaut vraiment la peine dans ce cas.

Suivez le chemin indiqué ici jusqu’au sanctuaire. ©Nintendo