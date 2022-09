Southern Charm Saison 8 Episode 13 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens cherchaient la date de sortie de l’épisode 13 de la saison 8 de Southern Charm. Après avoir regardé tous les p[épisodesprécédentslesfansdecettesériesontvraimenttrèsexcitéspourcetépisodeàvenirDoncpourconnaîtretouteslesinformationspossiblessurcettesériesesfansrecherchentvraimentpartoutsurdifférentssitesWebAprèsavoirconnulacuriositédesfansnoussommesiciavecunguideséparépourvoustous[previousepisodesfansofthisseriesarereallyveryexcitedforthisupcomingepisodeSotoknowallthepossibleinformationaboutthisseriesitsfansarereallylookingalloverdifferentwebsitesAfterknowingthecuriosityofthefansweareherewithaseparateguideforyouall

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 13 de la saison 8 de Southern Charm. Ici, vous découvrirez également de nombreuses autres informations telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série de télé-réalité américaine créée par Bryan Kestner et Whitney Sudler-Smith. Le premier épisode de cette série est sorti le 3 mars 2014 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suivra la société de Charleston. La Caroline du Sud ouvre les portes de leurs maisons de plantation centenaires pour un regard réel sur la vie de l’aristocratie du Sud d’aujourd’hui. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Actuellement, de nombreux fans recherchent la date de sortie de Southern Charm Saison 8 Episode 13. Découvrons donc ici.

Southern Charm Saison 8 Épisode 13 Date de sortie

Maintenant, nous allons enfin révéler la date de sortie de Southern Charm Saison 8 Episode 13. Le nom de cet épisode est St. Simon Says Fight! et il sortira le 15 septembre 2022. Vous pouvez remarquer que l’attente de cet épisode sera bientôt terminée. Si vous n’avez pas regardé ses épisodes précédents jusqu’à présent, allez d’abord regarder cet épisode.

Où regarder le charme du sud ?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, son réseau officiel est Bravo. Vous pouvez également diffuser cette série sur de nombreuses plateformes de streaming comme Peacock, Vudu et Prime Video. Toutes ces plateformes sont en ligne et vous devrez d’abord acheter leur abonnement. Rappelez-vous juste une chose que la disponibilité de cette série sur cette plateforme dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 8

Voici la liste de tous les épisodes de cette saison en cours.

De grandes attentes

Esprits suspicieux

Barbecues, ruptures et fiançailles

C’est ma fête et je me battrai si je le veux

Ex et Uh Oh

Écailleurs et pécheurs

Nettoyer les ardoises et les dates secrètes

Saint Mutt-rimony

Auldbrass Glitters n’est pas de l’or

Marcher sur des coquilles d’œufs

Devinez qui vient à Friendsgiving

Gars et poupées

Saint Simon dit combat !

Chalutage et bagarre

Détruire les salles

Réunion Partie 1

Jamais avant scène 804

Jamais avant scène 806

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 13 de la saison 8 de Southern Charm, sa plateforme de streaming, la liste des épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour profiter de cet épisode avec vos amis. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 13 de la saison 8 de Southern Charm, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

