«  Southern Charm  »: Patricia Altschul applaudit à Austen Kroll après avoir dit qu’elle ne s’était mariée que pour de l’argent

Patricia Altschul est au milieu du drame avec elle Charme du Sud co-stars. La personnalité de Bravo n’a jamais hésité à exprimer son opinion, en particulier lorsqu’il s’agit d’Austen Kroll. Altschul a une relation étroite avec Madison LeCroy, qui était liée à Kroll pendant un certain temps. Maintenant, cette dernière jette de l’ombre sur Altschul et elle le renvoie tout de suite.

Qu’a dit Patricia Altschul?

Pendant le Charme du Sud épisode diffusé le jeudi 17 décembre, Kroll a allégué qu’Altschul ne s’était marié que pour de l’argent. Kroll l’a dit car il sentait qu’Altschul pensait moins à lui parce qu’il ne venait pas d’une famille riche. Il vient de démarrer son entreprise de bière et Altschul estime que LeCroy mérite quelqu’un de plus établi.

Lorsque l’épisode a été diffusé, les fans ont commencé à tweeter Altschul pour obtenir sa réaction après la déclaration de Kroll. Altschul est une reine sur Twitter et elle n’a pas tardé à tweeter une déclaration.

« J’ai expliqué que l’amour était important mais pas tout compris », Altschul tweeté. «Madison a une éthique de travail qui implique de se lever tôt et d’aller travailler… et moi aussi. Les hommes que j’ai épousés étaient accomplis… c’est un trait que j’aime et j’admire. Ces types font la fête toute la nuit et dorment toute la journée.

Altschul a clairement indiqué qu’elle pense que Kroll n’est pas un bon prétendant parce qu’il manque d’ambition, pas parce qu’il n’est pas riche.

Ce n’est pas une question d’argent… C’est une question d’ambition – Patricia Altschul (@Pataltschul) 18 décembre 2020

Austen Kroll et Madison LeCroy ont rompu

Altschul peut être un peu plus soulagé maintenant que LeCroy est à nouveau officiellement libre. le Charme du Sud Les stars ont récemment révélé qu’elles avaient rompu et Kroll a récemment déclaré qu’il avait le cœur brisé.

«C’est comme pouvoir voir [the signs] juste devant mon visage. Je me suis dit: «Austen, qu’est-ce que tu fais?», A dit Kroll à Us Weekly. « Ce que vous voyez [on TV] est arrivé en mai, juin, juillet. Les gens supposent que nous avons rompu hier. »

Depuis que leur rupture est devenue officielle publiquement, Kroll dit qu’il n’a pas parlé à LeCroy depuis deux semaines, le plus long qu’ils aient passé sans communiquer.

«Nous n’avons pas rompu la semaine dernière, vous savez, nous nous sommes séparés il y a des mois», a ajouté Kroll. «Les deux dernières semaines sont les plus longues que j’aie jamais passées sans lui parler. Donc, c’est comme si j’avais coupé ma dépendance à la dinde froide. … Cela n’a tout simplement pas été facile.

LeCroy a également déclaré à la publication qu’elle ne sortait plus avec Kroll et a même ajouté: « Mesdames, si vous le voulez, vous pouvez l’avoir. »

En fin de compte, LeCroy dit que la pandémie et la quarantaine sont ce qui met la relation en perspective. Le couple a finalement décidé d’arrêter.

«Je pense vraiment que la quarantaine allait réussir ou rompre [our] relation et malheureusement, nous ne sommes pas sortis plus forts », a-t-elle déclaré à Us Weekly. «Nous n’étions même pas en quarantaine ensemble. Nous l’avons fait pendant une courte période de temps, puis je pense que nous avons tous les deux réalisé qu’il y avait peut-être trop de choses qui s’étaient produites dans le passé pour que nous puissions jouer à la maison pendant 14 jours ou quoi que ce soit.

Charme du Sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.