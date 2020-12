«  Southern Charm  »: Leva Bonaparte parle des chances de retour de Cameran Eubanks

Leva Bonaparte a joint le casting de Charme du sud dans la saison 7, la même saison, Cameran Eubanks a cessé d’apparaître. Les deux personnalités de la télé-réalité sont amis depuis longtemps et certains fans voulaient les voir interagir dans l’émission. Quand Bonaparte est apparu sur Regardez ce qui se passe en direct Un fan lui a demandé s’il y avait des chances pour Eubanks de revenir à la série télé-réalité.

Cameran Eubanks et Leva Bonaparte | Rodolfo Martinez / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images / John Valkos / Bravo

Pourquoi Cameran Eubanks a-t-il quitté la série?

Eubanks devait apparaître sur Charme du sud Saison 7, selon une récente interview avec Craig Conover. Ce dernier a dit que Le vrai monde alun était sur le point de filmer une scène avec lui, mais s’est retiré «tout d’un coup».

« Ouais. Je veux dire, vous savez, jusqu’à un jour avant le tournage, elle allait filmer avec moi et puis tout à coup elle ne l’a pas été, donc je ne sais pas ce qui s’est passé, mais quelque chose s’est passé », a déclaré Conover à Us Weekly. .

Eubanks et Conover sont avec la série depuis la première saison et c’était une perte qui a été ressentie à travers le casting. Lorsque le tournage de la saison en cours a commencé, il y avait une rumeur selon laquelle Kathryn Dennis avait abandonné. Les allégations étaient que le mari d’Eubanks l’avait trompée. Eubanks est sortie pour dénoncer les allégations et a confirmé qu’elle ne revenait pas dans la série Bravo.

«J’allais faire une déclaration aimable sur les raisons pour lesquelles j’ai décidé de quitter la série demain», a écrit Eubanks dans une déclaration sur Instagram en mai 2020. «Cependant, il est venu à mon attention que des rumeurs insidieuses se répandent maintenant et de faux articles sont étant écrit… dont certains concernent mon mariage.

Le casting de la saison 7 de «Southern Charm» | John Valkos / Tommy Garcia / Bravo

CONNEXES: « Southern Charm »: Craig Conover aime que Leva Bonaparte soit plus « transparente » que les anciens membres de la distribution

La personnalité de la télé-réalité a poursuivi en disant que sa décision de quitter l’émission n’était pas due aux rumeurs.

«Le drame est nécessaire pour rester pertinent à la télé-réalité et malheureusement de fausses rumeurs sur les autres sont parfois créées», a-t-elle ajouté. «Faites de cela ce que vous voulez et considérez la source. Ma décision a été prise et donnée à Bravo il y a des mois et n’avait absolument rien à voir avec des rumeurs ridicules et fausses sur mon mariage. Veuillez ignorer toute rumeur fabriquée. «

Y a-t-il une possibilité que Cameran Eubanks revienne?

Quand Bonaparte a fait une apparition sur WWHL, elle a parlé des chances que Eubanks revienne au spectacle. Pour les fans qui espéraient un retour d’Eubanks, l’avenir semble sombre.

« Je ne sais pas si elle reviendrait, je ne pense pas que ça la serve vraiment plus », a déclaré Bonaparte au fan. « Je pense qu’elle est sur d’autres choses dans sa vie. »

CONNEXES: « Southern Charm »: Shep Rose explique pourquoi Cameran Eubanks a arrêté

Bonaparte a également déclaré que c’était bien qu’Eubanks ne soit pas dans la série car elle sentait qu’elle était capable de nouer une amitié avec le reste de la distribution.

«Je pense que j’aurais juste collé à Cam si elle avait été ici et donc je pense que c’était plutôt cool. Je me suis rapproché de Madison [LeCroy] et certains des gars », a expliqué Bonaparte.

Cependant, la restauratrice avoue que les Eubanks lui manquent parce qu’ils s’amusent beaucoup ensemble, car elle se sent «filles âmes sœurs».

Charme du sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.