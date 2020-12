«  Southern Charm  »: Landon Clements fait une déclaration choquante à propos de Kathryn Dennis

Kathryn Dennis est l’une des stars les plus reconnaissables de Charme du sud. Peu de gens s’en souviennent, mais Dennis n’était pas l’un des membres de la distribution d’origine. Le roux est devenu un chronométreur jusqu’à la deuxième saison, la même où Landon Clements a rejoint également. Les deux stars se sont affrontées pendant leur temps ensemble et maintenant Clements fait une allégation choquante à propos de Dennis.

Comment la querelle entre Landon Clements et Kathryn Dennis a-t-elle commencé?

Dennis était le feu dès ses quelques apparitions au cours de la première saison de Charme du sud. Sa romance avec Thomas Ravenel s’avérerait captivante pour les téléspectateurs en raison de leur toxicité. Après des allers-retours, Ravenel et Dennis ont eu un bébé ensemble, choquant les téléspectateurs. Lorsque Clements s’est joint à la deuxième saison, elle s’est rapidement heurtée à Dennis.

Clements et Ravenel ont formé une amitié et beaucoup croyaient qu’il y avait une sorte de flirt entre eux. Dennis et Ravenel ont continué à se quereller et à avoir une relation difficile. Ils allaient bientôt révéler que Dennis était à nouveau enceinte malgré leur statut intermittent.

Quelle est la revendication de Landon Clements?

Clements a quitté la série après trois saisons et n’a plus été présenté. Cependant, l’ancienne star de Bravo est apparemment au courant de tout le drame et du thé chaud récemment renversé. Clements a allégué que Dennis n’est tombée enceinte que pour rester dans la série.

« [Kathryn] a eu deux enfants pour participer à une émission », a déclaré Clements lors d’un récent épisode de Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast.

La révélation choquante est venue avant de critiquer Dennis pour avoir évoqué à la caméra des rumeurs selon lesquelles le mari de l’ancien membre de la distribution, Cameran Eubanks, avait une liaison.

« [Kathryn] n’a pas vraiment créé de vie pour elle-même en dehors de la série et lorsque toute votre vie est enveloppée de cela, vous devez toujours apporter le drame et apporter tout cela, même si cela signifie détruire d’autres personnes, » Clements ajouté.

Kathryn Dennis a toujours un drame avec Thomas Ravenel

Dennis a fini par avoir deux enfants avec Ravenel, mais ils n’ont jamais pu s’entraîner dans une relation. Bien que Dennis espérait pouvoir encore fonder une famille avec l’ancien espoir du Sénat américain et leurs enfants, il y a eu une révélation cette année. Ravenel a récemment accueilli son troisième enfant, mais cette fois ce n’était pas avec Dennis, c’était avec une autre femme.

«Thomas a mis une fille enceinte et elle va accoucher. Je viens de découvrir. Cela se passe », a déclaré Dennis à son ami Danni Baird dans un épisode de Charme du sud tout en révélant également que la femme était enceinte de six ou sept mois.

La nouvelle de Ravenel ayant un bébé a choqué Dennis car elle pensait qu’ils étaient dans un meilleur endroit.

«Thomas va avoir un autre bébé. Je viens de découvrir. Il l’a confirmé », a dit plus tard Dennis à son groupe d’amis. «Je lui demande: ‘Pourquoi tu ne me le dirais pas?’ Il a dit: «Pourquoi le ferais-je? Parce qu’ils auront un frère, bonjour.

Ravenel a confirmé plus tard qu’il ne voulait pas le dire à Dennis parce qu’il ne voulait pas que cela soit divulgué à la presse.

«Je n’ai rien dit à Kathryn parce que je ne voulais pas que le monde entier le découvre dans les 12 heures, parce que je savais qu’elle le dirait à tout le monde», aurait déclaré Ravenel à All About The Tea.

Charme du sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.