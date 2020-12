«  Southern Charm  »: Landon Clements dénonce Kathryn Dennis comme «  vil  » pour la rumeur de Cameran Eubanks

Landon Clements était l’une des stars de Charme du sud qui a rejoint la saison 2. L’ancienne personnalité de Bravo a été l’une des principales pendant trois saisons et a quitté la saison suivante 4. Les fans se souviendront peut-être que Clements s’est heurtée à Kathryn Dennis tout au long de sa course dans la série. Clements prend maintenant un coup à Dennis pour une rumeur qu’elle a perpétuée à propos de Cameran Eubanks pendant la saison en cours de l’émission.

Quelle rumeur Kathryn Dennis a-t-elle répétée dans l’émission?

Quand Charme du sud La saison 7 a été créée, Dennis a largué une bombe sur sa co-vedette Craig Conover. Dennis l’a interrogé sur une rumeur qui circulait à Charleston selon laquelle le mari d’Eubanks la trompait. Conover était incrédule face aux allégations et a appelé Eubanks pour lui dire ce qu’il venait d’entendre. Eubanks, qui a décidé de quitter la série Bravo avant le début du tournage, a envoyé un texto à Dennis pour la confronter.

«Pourquoi dites-vous aux gens Jason [Wimberly] me trompe devant la caméra, je suis tellement confus, »Dennis a lu le texte envoyé par Eubanks sur le premier épisode.

« Hé fille, oui, ça circule, » répondit Dennis.

«Kathryn, donne-moi une pause. Soyez un bon humain », a répondu Eubanks.

Cependant, Dennis a rappelé tous les moments où Eubanks n’était pas gentil avec elle pendant le tournage de l’émission et n’avait aucun remords d’avoir soulevé les allégations devant la caméra.

«Je n’en ai rien à foutre de ce que pense Cameran», a déclaré Dennis dans une interview séparée. «Elle m’a littéralement blessé au plus profond de moi par les choses les plus méchantes et les plus méchantes que vous puissiez dire à propos de quelqu’un. Donc, tous ceux qui pensent que Cam est la fille de ce type qui porte Lilly Pulitzer avec un grand sourire et des dents parfaites… c’est un trou **.

Cameran Eubanks quitte ‘Southern Charm’

Alors que les rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux, elles étaient trop bruyantes pour qu’Eubanks les ignore. Cette dernière a publié une déclaration sur Instagram partageant la nouvelle qu’elle avait arrêté Charme du sud et ne reviendrait pas pour la saison 7.

«J’allais faire une déclaration gentille sur les raisons pour lesquelles j’ai décidé de quitter la série demain», a posté Eubanks sur Instagram en mai 2020. «Cependant, j’ai appris que des rumeurs insidieuses se répandaient maintenant et que de faux articles étaient écrits … dont certains concernent mon mariage.

Eubanks a nié que les allégations étaient vraies et a pris une fouille latérale chez Dennis pour inventer les choses pour rester pertinentes dans la série.

«Le drame est nécessaire pour rester pertinent à la télé-réalité et malheureusement de fausses rumeurs sur les autres sont parfois créées», a-t-elle ajouté. «Faites de cela ce que vous voulez et considérez la source. Ma décision a été prise et donnée à Bravo il y a des mois et n’avait absolument rien à voir avec des rumeurs ridicules et fausses sur mon mariage. Veuillez ignorer toute rumeur fabriquée. «

Landon Clements réagit au drame

Bien que Clements ne soit pas dans la série depuis quelques saisons, elle donne son avis sur tout le drame entourant Charme du sud. Elle était récemment invitée sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef podcast où elle a parlé du problème.

« C’est juste vil … elle fera tout pour rester pertinente et sous les projecteurs, elle n’a pas vraiment créé de vie pour elle-même en dehors de la série », a déclaré Clements à propos de Dennis.

«Lorsque toute votre vie est enveloppée dans cela, alors vous devez toujours apporter tout le drame et apporter tout cela … Il n’est pas nécessaire que ce soit un scénario parce qu’elle n’est physiquement pas dans la série.

Clements a également déclaré que Dennis pensait probablement qu’il serait bien de faire la réclamation sur la série car elle savait qu’Eubanks ne reviendrait pas à la série.

Charme du sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.