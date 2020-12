«  Southern Charm  »: Craig Conover nuance les oreillers de Patricia Altschul pour être fabriqués en Chine

Craig Conover sur Charme du sud est l’un des membres de la distribution OG. La star de Bravo était connue pour n’avoir aucune direction dans la vie et aucune ambition de faire quelque chose. Cependant, tout a changé lorsqu’il a trouvé sa passion pour la couture. Conover a maintenant créé une entreprise de fabrication d’oreillers et a rencontré beaucoup de succès auprès de ses fans. De plus, il s’est retrouvé en compétition avec sa co-star Patricia Altschul et il la fait maintenant de l’ombre.

Craig Conover | Tommy Garcia / Bravo

« Sewing Down South se porte très bien et je soutiens tout le monde, mais je pense que la jalousie de Patricia est installée », a déclaré Conover sur le WWHL: après le spectacle. «Je ne pense pas qu’elle ait jamais pensé que nous allions réussir. Et je ne sais pas pourquoi elle est devenue une petite enfant méchante à ce sujet. Nos oreillers ne se ressemblent en rien. Le sien est fabriqué en Chine, le nôtre est fabriqué ici même aux États-Unis.

