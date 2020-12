«  Southern Charm  »: Craig Conover appelle Patricia Altschul un «  petit enfant catty  » pour jalousie présumée

Craig Conover et Patricia Altschul de Charme du Sud sont dans une querelle que personne n’a vu venir. Les deux personnalités de Bravo ont une entreprise de vente de décorations pour la maison, utilisant leur renommée dans l’émission pour créer une entreprise. Conover a publié une ligne d’oreillers décoratifs et il affirme qu’Altschul pourrait être «jaloux» de son nouveau succès. Les choses se sont réchauffées lorsque Conover a fait une apparition sur Regardez ce qui se passe en direct et a vraiment donné ses pensées sur sa co-star.

Patricia Altschul et Craig Conover | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU via Getty Images / Arturo Holmes / WireImage

Pourquoi Craig Conover a-t-il insulté Patricia Altschul?

Altschul a une ligne de décoration pour la maison où elle porte également des oreillers décoratifs. Après des années à ne pas trouver sa motivation dans la vie, Conover s’est finalement installé pour la couture. Sa nouvelle passion a causé des problèmes dans sa relation à l’époque car il n’avait pas de direction claire. Cependant, Conover a toujours cru en lui et savait qu’il pouvait vivre de la couture.

C’est ainsi que Sewing Down South a commencé et au cours de l’année écoulée, il a connu le succès. Conover a même été présenté sur le Home Shopping Network pour vendre ses oreillers, ce qui aurait pu rendre Altschul un peu jaloux.

Pendant cette saison de Charme du Sud, les téléspectateurs ont pu voir Conover apparaître sur HSN et Altschul lui jeter un peu d’ombre. Quand Conover a fait une apparition sur WWHL il a vraiment laissé échapper ses sentiments pour Altschul.

«Sewing Down South se porte très bien et je soutiens tout le monde, mais je pense que la jalousie de Patricia est installée», a déclaré Conover sur le WWHL: après le spectacle. «Je ne pense pas qu’elle ait jamais pensé que nous allions réussir. Et je ne sais pas pourquoi elle est devenue une petite enfant méchante à ce sujet. Nos oreillers ne se ressemblent en rien. Le sien est fabriqué en Chine, le nôtre est fabriqué ici même aux États-Unis.

CONNEXES: « Southern Charm »: Craig Conover rompt enfin son silence après que Naomie Olindo, Chelsea Meissner a quitté

Craig Conover parle d’anciens membres de la distribution

Charme du Sud La saison 7 a vu les sorties de Cameran Eubanks, Naomie Olindo et Chelsea Meissner de la série. Cependant, deux nouveaux membres de la distribution ont rejoint la série Bravo, que Conover apprécie vraiment.

«Les gens qui ont rejoint cette année ont fait du très bon travail. Et en faisant du bon travail, tout ce qui consistait à être elle-même et à dire ce que vous diriez habituellement même si les caméras n’étaient pas là », a déclaré Conover à Decider à propos de Leva Bonaparte. «Vous ne jouez pas, vous êtes juste transparent. Je pense que ces dernières années, cela nous a manqué avec les filles.

Conover jetait apparemment de l’ombre à Meissner et à son ex-petite amie Olindo. L’entrepreneur a été transparent pendant son temps sur la série Bravo et il s’attend à ce que ses co-stars soient les mêmes.

« Si je suis honnête, je ne pense pas qu’ils étaient aussi transparents, tous », a ajouté Conover. «Cette année, ils le sont. Et c’est génial. Leva et moi nous connaissons depuis 10 ans, et je l’ai rejoint l’an dernier avec le groupe de restauration de son mari. C’était amusant de l’avoir. Elle a beaucoup d’opinions et n’a pas peur de les dire. C’était une surprise amusante, d’être entouré de quelqu’un qui disait ce qu’il pensait.

Le casting de la saison 7 de «Southern Charm» | John Valkos / Tommy Garcia / Bravo

CONNEXES: « Southern Charm »: Craig Conover vient-il d’exposer le mensonge massif de Cameran Eubanks?

La saison actuellement diffusée sur Bravo a également été tournée lors de la pandémie de coronavirus, ce qui représentait un nouveau défi pour les personnalités de la télévision.

«C’était intéressant de faire partie d’une industrie qui n’a jamais vraiment ralenti ou arrêté la production, qu’elle soit scénarisée, non scénarisée, toutes les différentes facettes de la production se sont toutes arrêtées», a déclaré Conover à Page Six.

«Je pense que c’est excitant d’une manière qui, vous savez, c’est toujours Charme du Sud comment vous le savez, mais c’est encore quelque chose de nouveau et de différent, ce que je ressens chaque année avec notre groupe d’amis, il y a juste quelque chose d’un peu sauvage, fou et différent », a ajouté Conover.

Charme du Sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.