South Philly Barbacoa sert de la nourriture et de la justice sociale au milieu d’une pandémie

Lorsque la pandémie de coronavirus a frappé pour la première fois Philadelphie et le reste du pays, elle a eu un effet d’entraînement sur les restaurants et les particuliers.

Les restaurateurs mari et femme Benjamin Miller et Cristina Martinez, propriétaires du célèbre restaurant South Philly Barbacoa, se sont rapidement adaptés pour offrir un service à emporter, mais ils ont dû abandonner certains membres du personnel, et la photo n’était pas trop rose pour leurs amis et les membres de la communauté non plus. Certains n’ont pas pu accéder aux paiements de relance fédéraux en raison de leur statut de sans-papiers.

Le couple savait qu’ils devaient agir.

«C’était vraiment dévastateur et déchirant de voir beaucoup de restaurants aller et de voir nos amis souffrir, et c’est ainsi que notre projet People’s Kitchen a commencé – en reconnaissant qu’il y a un grand besoin là-bas, les gens ont faim et ils ont aussi besoin de travail». Dit Miller.

À Philadelphie, 21% de la population souffre d’insécurité alimentaire, contre la moyenne nationale de 12,9%, selon l’organisation à but non lucratif Feeding America. The People’s Kitchen, un partenariat entre South Philly Barbacoa et la collaboration communautaire 215 People’s Alliance, a rapidement commencé à servir des plats de qualité restaurant à ceux qui en avaient besoin.

Utilisant l’espace de Martinez et Miller’s El Compadre, le restaurant jumeau de South Philly Barbacoa, le couple collabore avec d’autres chefs et bénévoles pour servir entre 215 et 300 repas par jour.

«C’était aussi un mouvement pour nous de regarder un peu ce qui nous manquait dans le système, et comment nos restaurants excluaient certaines personnes», a déclaré Benjamin Miller, copropriétaire de Philly Barbacoa. Avec l’aimable autorisation de WCAU

Chaque trimestre, différents chefs de restaurants locaux sont payés pour venir gérer la cuisine et l’équipe au quotidien, donnant du travail à ceux qui en ont eu besoin pendant la pandémie, a déclaré Miller. Mais le projet, qui est possible grâce à la plupart des dons de nourriture et des fonds de l’organisation à but non lucratif du chef José Andrés, World Central Kitchen, a une portée au-delà de la cuisine.

À Point Breeze, des bénévoles cueillent et cultivent des légumes dans un jardin communautaire. Les chauffeurs-livreurs donnent également de leur temps pour distribuer une partie de la nourriture aux personnes qui ne peuvent pas accéder à l’emplacement physique du restaurant.

La portée du projet s’étend également bien au-delà de l’alimentation des gens.

«C’était aussi un mouvement pour nous de regarder un peu ce qui nous manquait dans le système, et comment nos restaurants excluaient certaines personnes», a déclaré Miller. «La meilleure nourriture est préparée pour les clients les plus riches, alors comment pouvons-nous obtenir cette nourriture et l’apporter à des personnes qui n’en ont pas et essayer de créer une communauté plus inclusive qui puisse profiter des fruits de notre travail?»

Cette focalisation ascendante comprend également la distribution d’informations. Dans le couloir largement latino-sud de Philadelphie, par exemple, les volontaires ont encouragé les personnes à être comptées et à participer au recensement de l’année dernière. Ils ont également inscrit des personnes pour voter et s’associer à des organisations communautaires telles que l’Église du Rédempteur Baptist Church et Puentes de Salud, une organisation à but non lucratif qui fournit des soins de santé à la population immigrée latino de Philadelphie, pour distribuer des repas.

Miller a déclaré que People’s Kitchen avait un budget de fonctionnement d’environ 25 000 € par mois. Le groupe est à la recherche de donateurs de soutien pour s’assurer que la collaboration se poursuit au-delà de la fin de la pandémie.

«C’est notre opportunité de construire un modèle de restaurant qui utilise vraiment nos talents de la meilleure façon possible», a déclaré Miller.

