South Park réunit un orchestre complet pour une nouvelle interprétation de la chanson « Kyle’s Mom »

Les créateurs de Parc du Sud, Trey Parker et Matt Stone, célèbrent la première de la 25e saison de la série d’une manière amusante qui rappelle le passé. Ils ont réuni un groupe de stars talentueuses de Broadway, dont des chanteurs professionnels et un orchestre de 30 musiciens, pour interpréter une nouvelle interprétation du classique Parc du Sud chanson « Kyle’s Mom’s a B * tch. » Les résultats ont été partagés par Comedy Central dans une vidéo publiée en ligne et incluent même une apparition de Kyle, Cartman, Kenny et Stan. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Le vétéran de Broadway, Stephen Oremus, a organisé l’interprétation. Il présente les chanteurs Nikki Renee Daniels, Tamar Greene, Jeff Kready et Elizabeth Stanley. Oremus a expliqué au Hollywood Reporter à quel point il était excitant de travailler sur cette nouvelle version de la chanson populaire.

« J’étais ravi de pouvoir réinventer ces Sud se garer classiques dans un cadre de concert orchestral plus traditionnel », explique Oremus. «C’était tellement amusant de les faire exploser et de leur donner des interprétations classiques aussi appropriées. J’ai appelé certains des meilleurs musiciens et chanteurs que je connaissais – des amis et des collègues avec qui j’ai travaillé à Broadway et à la télévision, et nous avons pu faire de la musique, nous habiller et rire pendant quelques jours.

Sud se garer la productrice exécutive Anne Garefino ajoute: «Nous avons travaillé avec Stephen sur le Livre de mormon. [Parker and Stone] lui faire entièrement confiance dans son travail. Pour la 25e saison, nous avons pensé qu’il serait amusant de célébrer la musique de Sud se garer. Ce n’est que le début. »

La chanson « Kyle’s Mom » ​​remonte à la première saison de Parc du Sud quand il a été présenté dans l’épisode sur le thème des vacances « Mr. Hankey, le caca de Noël » en 1997. Il a ensuite été chanté à nouveau par Eric Cartman d’une manière plus extravagante dans le film de 1999 South Park : plus grand, plus long et non coupé. Plus récemment, une version instrumentale de la chanson emblématique a fait une apparition spéciale dans le jeu vidéo South Park: le fracturé mais entiersorti en 2017.

Il a été récemment annoncé que Comedy Central ramène enfin Parc du Sud avec une 25e saison, avec le retour d’épisodes hebdomadaires. Alors que la saison se compose de six épisodes, le Parc du Sud a également développé des « films » spéciaux qui sont diffusés séparément sur Paramount +, donc Parc du Sud le contenu continuera d’être créé sur une base fréquente. Cela fait partie de l’accord de l’équipe qui a renouvelé Parc du Sud sur Comedy Central jusqu’en 2027 et comprend 14 projets Paramount + exclusifs.

«Lorsque nous sommes venus à ViacomCBS avec une manière différente de produire l’émission pendant la pandémie, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) et Tanya (Giles) nous ont immédiatement soutenus et nous ont permis d’essayer quelque chose de nouveau qui s’est avéré être très bien accueilli », ont déclaré Parker et Stone dans un communiqué lorsque le renouvellement a été annoncé pour la première fois. « Nous avons hâte de revenir à la tradition Parc du Sud épisodes mais maintenant nous pouvons aussi essayer de nouveaux formats. C’est formidable d’avoir des partenaires qui tenteront toujours leur chance avec nous.

« Comedy Central est notre maison depuis 25 ans et nous sommes vraiment heureux qu’ils se soient engagés envers nous pour les 75 prochaines années », ont-ils ajouté.

Saison 25 de Parc du Sud sera présenté en première sur Comedy Central le 2 février 2022.





14 nouveaux films de South Park arrivent à Paramount +, la série est renouvelée jusqu’en 2027 South Park sera diffusé jusqu’en 2027 au moins avec 14 films originaux diffusés séparément sur Paramount + dans le cadre d’un nouvel accord avec les créateurs et ViacomCBS.

