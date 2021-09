« South Park » proposera deux nouveaux films cette année

Plus tôt cet été, Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de la célèbre série satirique animée « South Park », ont non seulement confirmé le mandat de la série pour six saisons supplémentaires, mais ont également dévoilé un nouveau contrat impressionnant qui comprenait 14 nouveaux films pour le Paramount + catalogue.

Tout semble indiquer que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir l’une de ces productions, car à travers un panel devant la Television Critics Association, Tanya Giles, responsable de la programmation de ViacomCBS a confirmé que les deux premiers nouveaux films de « South Park » atteindra le public avant la fin 2021.

Selon Comicbook.com, chaque année, deux de ces films sortiront successivement jusqu’à la fin de 2027. On pense que ces films seront plus proches de ce que nous avons vu dans « The Pandemic Special » et « South ParQ Vaccination Special », qui ont été produites pendant le confinement par la pandémie.

Il n’y a aucune certitude qui confirme que nous verrons une autre sortie de film comme « South Park: Bigger, Longer & Uncut », qui est sorti en 1999 et que grâce à son style de parodie musicale dans le style de Walt Disney, Parker et Stone ont reçu une nomination aux Oscars pour la chanson « Blame Canada ».

La commande de six saisons supplémentaires de South Park assure la pérennité de la série jusqu’à la saison 30. Après la diffusion de la saison 23, la plus récente à être diffusée, la série a déjà atteint la diffusion des 300 épisodes.

La saison 24 de South Park est actuellement en développement. Trey Parker et Matt Stone sont récemment entrés dans la tendance lorsqu’il a été confirmé qu’ils avaient tous deux réussi à négocier l’achat de « Casa Bonita », un restaurant de cuisine mexicaine dans l’État du Colorado qui a acquis une grande notoriété en étant inclus dans l’un des épisodes les plus connus par les fans de la série.