South Park présente un nouvel aperçu du «Spécial Vaccination»

Après nous avoir fait rire avec son « Pandemic Special », un épisode d’une heure qui cherchait à se moquer complètement de l’enfermement et des restrictions provoquées par le Covid-19 Aux États-Unis (et dans une grande partie du monde), les garçons de South Park se préparent à apporter une nouvelle spéciale à Comédie centrale.

Les responsables du programme ont présenté une nouvelle bande-annonce dans laquelle nous voyons Stan, Kyle, Cartman Oui Kenny terrifiant le Stotch pendant qu’ils sortent dans la rue, oui, avec leurs masques respectifs. Le gang chercherait à rassembler autant de doses de vaccins que possible afin de récupérer leur professeur, ce avec quoi beaucoup d’étudiants seraient prêts à coopérer.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Obi-Wan Kenobi serait un personnage récurrent dans ‘Andor’

Comme d’habitude dans la ville de Colorado, certains essaieront d’empêcher la distribution du vaccin tandis que d’autres trouveront un moyen de sauter les lignes, provoquant plus de chaos et de confusion qui sera la cible idéale de la comédie pour rire d’une situation si délicate que des millions de personnes traversent. le temps.

Après avoir publié un petit teaser pour la série il y a quelques jours, maintenant Comédie centrale a publié un synopsis officiel de cet épisode: « Excité fait la paix avec son rôle dans l’épidémie de COVID-19 alors que la pandémie continue de poser des défis aux citoyens de Parc du Sud. Les enfants retournent à l’école avec bonheur, mais rien ne ressemble à la normalité qu’ils connaissaient autrefois, ni leurs enseignants, ni leurs salles de classe, même pas Eric Cartman».

C’est la deuxième fois que les créateurs de la série prennent l’initiative de lancer un spécial qui parvient à illustrer les événements auxquels la société américaine est confrontée après la propagation du Covid-19 dans le monde.

« Parc du Sud«A réussi à rester sur les ondes depuis la diffusion de son premier épisode en 1997. Malgré le fait que les saisons récentes ont abandonné le format épisodique pour présenter de nombreuses histoires de continuité, Comédie centrale il a trouvé une audience suffisamment satisfaisante pour le renouveler.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Evan Peters pourrait apparaître à la fin de ‘WandaVision’

«El Éxito témoigne du génie créatif de Mat (Calcul) O Trey (Parker), nous utilisons l’ensemble de notre portefeuille pour faire savoir à tout le monde qu’ils sont de retour, alimentant la diffusion scénarisée n ° 1 de 2020 et offrant le plus grand public au cours des sept dernières années », a-t-il commenté. Chriis McCarthy, président de la division des marques de divertissement et jeunesse de ViacomCBS à propos de son renouvellement.