South Park : Post COVID : Le retour du teaser et des photos de COVID publiés

South Park : Post COVID : Le retour de COVID vient à Paramount+, poursuivant la saga de South Park: Post COVID. ça fait deux ans, mais créateurs Trey Parker et Matt Stone sont de retour ! Paramount+ venait de publier le nouveau teaser et des photos posant la question : « Est-ce que Stan, Kyle et Cartman peuvent simplement travailler ensemble, remonter le temps et s’assurer que COVID ne se produise jamais? » Il n’y a qu’une seule façon de le savoir!

Paramount + s’est rendu sur Twitter pour partager les nouvelles de la spéciale, sous-titrant la nouvelle avec: « L’événement exclusif continue. SOUTH PARK: POST COVID: THE RETURN OF COVID premières le 16 décembre, exclusivement sur #ParamountPlus https://bit.ly/SouthParkReturnOf … Utilisez le code promo SOUTHPARK pour un essai gratuit d’un mois. »

Les gens ne peuvent pas attendre le prochain Parc du Sud versement de Paramount+ ! Edward dit: « Je suis tellement excité pour ce nouveau spécial Covid »

Donuteater a pris une pause avant de grignoter ces délicieuses confiseries pour dire: « Oh mec, dans un peu plus d’une semaine. J’ai adoré le dernier, alors j’espère que ce sera au moins aussi bon que ça. »

Parc du Sud les créateurs Trey Parker et Matt Stone ont signé un accord de 900 millions de dollars avec ViacomCBS pour 14 projets Paramount+, et leur série signature devrait durer au moins la saison 30. « Avec Viacom, nous avons réalisé que nous pouvions les rendre aussi longs ou aussi courts que nous en avions besoin « , dit Parker à propos des projets. « Et ils sont ensuite allés les appeler films. Ce sont eux qui ont dit que nous leur donnions 14 films en sept ans. Tout ce que je peux dire, c’est pour moi, personnellement, j’ai 52 ans, J’ai fait trois films dans ma vie, alors faites le calcul.





Matt Stone va plus loin en disant: «Nous essayons de rendre ce qui est sur Paramount + différent de n’importe où ailleurs, donc les films d’une heure faits pour la télévision sont notre objectif. Nous ferons deux téléfilms chaque année. Ils seront gros, mais ils ne sont pas tout à fait à l’échelle d’un film.

« Nous attendons d’être annulés depuis 30 ans », a déclaré Stone, parlant de leur éternelle controverse. « Cela change qui est impliqué. Mais nous avons été confrontés à cette merde tout le temps que nous avons fait la série. Et on ne peut pas se plaindre. Les choses se sont bien passées pour nous. Cela nous donne du fourrage et nous donne de quoi parler.

Interrogé sur l’avenir Parc du Sud intrigues, Matt Stone explique : « Nous sommes là où beaucoup de gens en sont, ce qui est le futur qui craint. Nous aimerions revenir là où chaque semaine nous pouvons faire quelque chose de totalement différent. Nous avons essayé d’expérimenter la sérialisation. Cela a eu des résultats mitigés. Et les cinq ou six dernières années ont été dominées par Trump, étant politique et le changement de ton de la société. Et puis la pandémie. Nous ne voulons pas que tout tourne autour de la pandémie, mais c’est ce qui se passe. »





South Park : Post COVID : Le retour de COVID premières le 16 décembre sur Paramount +.





Voici comment Trey Parker et Matt Stone ont créé South Park Les deux créateurs de South Park, nominés aux Oscars, se sont rencontrés en classe de cinéma à l’Université du Colorado en 1992.

