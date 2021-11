« South Park: Post COVID », le nouveau spécial avec Stan, Kyle et la compagnie des adultes

Stan, Kyle, Kenny et Cartman ne sont plus des élèves de quatrième année dans le nouveau « Parc du Sud”Pour Paramount Plus (Paramount +).

La plate-forme de streaming présentera bientôt une nouvelle spéciale de « Parc du Sud« , Intitulé »South Park: Post COVID”Et dans un futur proche.

Selon le premier aperçu de cet événement, au moins Starn et Kyle seront considérés comme des adultes d’âge moyen, tandis que Randy était un vieil homme.

« SUD PARC : POST COVID »

« Qu’est-il arrivé aux enfants qui ont vécu la pandémie? Stan, Kyle, Cartman et Kenny ont survécu mais ne seront plus jamais les mêmes après COVID« , Peut être lu comme une description officielle de la nouvelle spéciale de »Parc du Sud”.

« South Park: Post COVID » est l’un des 14 téléfilms promis par les créateurs de la série, Trey Parker et Matt Stone, de l’accord d’exclusivité qu’ils ont signé avec ViacomCBS jusqu’en 2027. En retour, les scénaristes gagneront 900 millions de dollars.

Kyle est également un adulte dans l’émission spéciale et semble être dans le bureau qui appartenait autrefois à M. Mackey. Il a même une affiche sur le dos qui dit que les drogues sont toujours mauvaises (Photo : South Park : Post COVID / Paramount +)

Apparemment dans la bande-annonce, la spéciale commence avec les enfants à l’école, peu de temps après la pandémie, avant de se jeter dans le futur.

Stan réapparaît à l’âge adulte, gris aux tempes, et reçoit un appel de Kyle, qui semble maintenant occuper le poste de M. Mackey à l’école. Kyle, dont la barbe rousse est assez impressionnante, lui rappelle qu’enfants ils s’étaient promis d’être là l’un pour l’autre, surtout dans les mauvais moments. Stan lui demande ce qui s’est passé et, immédiatement, quelques étincelles du chaos qui a envahi la ville sont montrées, avec des gens qui courent dans un état second, bien que sans origine précise de cette crise.

Randy Marsh, un personnage qui ne pouvait pas manquer. Conserverez-vous toujours votre entreprise ? (Photo : South Park : Post COVID / Paramount +)

Plus tard, Stan rend visite à son père, mais ils se disputent. Il vous dit que personne ne veut un nouveau spécial sur la marijuana. Randy répond : « Ce n’est pas spécial, Stan… c’est un événement exclusif !« , comme pour souligner ça »South Park: Post COVID« Ne peut être vu que dans Paramount Plus.

QUAND « SOUTH PARK : POST COVID » SERA-T-IL SORTI ?

« South Park: Post COVID » sera présenté en première le jeudi 25 novembre sur Paramount Plus.

COMMENT S’INSCRIRE À PARAMOUNT PLUS ?

Dans le cas du Pérou, Paramount Plus a un coût de S / 14,90, bien que les trois premiers mois offrent une remise de 50%. De plus, la première semaine du service est gratuite.