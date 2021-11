« South Park : Post Covid » : le futur, la mort définitive de Kenny et tout ce qui s’est passé dans le spécial

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « South Park: Post Covid”, Le premier d’une série de 14 films à venir à Paramount Plus, créé le 25 novembre 2021 et a montré ce qui est arrivé à Stan, Kyle, Cartman et Kenny après la pandémie de coronavirus, c’est-à-dire qu’il suit la version adulte des protagonistes de la série animée pour adultes.

La nouvelle spéciale de « Parc du SudCela commence plusieurs décennies après l’urgence sanitaire mondiale lorsque Stan, qui est un consultant en ligne pour le whisky et a une relation avec une Alexa holographique, reçoit un appel de Kyle, qui l’informe du décès définitif de Kenny McCormick.

La nouvelle affecte grandement ses amis, qui décident de retourner à South Park pour les funérailles, même Jimmy, qui anime un talk-show de fin de soirée, annule son invitée pour la nuit, la ‘First Lady Tom Kardashian’. Cartman, qui s’est apparemment converti au judaïsme, vient également à la réunion.

QUI A TUÉ KENNY ?

Tout semble indiquer que la mort de Kenny, qui était un célèbre scientifique millionnaire, n’était pas un accident, alors ses amis concluent qu’il a peut-être été assassiné parce qu’il enquêtait sur l’origine du coronavirus, ce qui est logique lorsque Stan découvre que Tegridy Farms est impliqué.

Selon les rapports officiels, Kenny est décédé des suites d’une nouvelle souche de coronavirus appelée variante COVID Delta + Rewards. Mais qui l’a eu ? Il est révélé que Clyde, un citoyen de South Park qui n’a pas été vacciné pour quelque chose de ridicule lié à son allergie aux crustacés, donc South Park est mis en quarantaine.

Stan et le reste des protagonistes de « South Park » sont revenus pour les funérailles de Kenny (Photo : Paramount +)

L’ORIGINE DU CORONAVIRUS

Dans un autre moment de « South Park: Post Covid« Stan rend visite à Randy à Shady Acres Retirement Community, mais son père se plaint de la mort de Sharon et Shelly. Apparemment, après la pandémie, les parents de Stan voulaient divorcer, voyant que la ferme était l’une des raisons de leurs discussions, le garçon décide d’y mettre le feu, sans imaginer que Shelly était dans la grange. Peu de temps après, Sharon s’est suicidée en ne pouvant faire face à la mort de sa fille.

Enfin, Randy avoue à son fils qu’il était responsable du coronavirus, puisqu’il a eu des relations sexuelles avec un pangolin et est devenu patient zéro. Mais essayez de blâmer la Chine, qui veut soi-disant rester avec Tegridy.

Randy a avoué à son fils Stan qu’il était patient zéro (Photo : South Park Post Covid / Paramount +)

LES VRAIS COUPABLES DE L’EFFONDREMENT DE LA SOCIETE

Plus tard, Stan retrouve les autres à l’hôpital pour récupérer une clé USB contenant des informations vitales que Kenny a cachées dans ses fesses. Grâce à cet appareil, ils découvrent que Kenny tentait de voyager dans le temps pour empêcher la pandémie de se produire.

De plus, ils trouvent une vidéo de Kenny blâmant l’effondrement de la société sur ses «trois amis idiots, Stan, Kyle et Cartman. Ils ont tout gâché quand ils ont laissé le Covid rompre leur amitié et devenir des idiots argumentatifs, combatifs et pessimistes », raconte le scientifique.

« South Park: Post Covid« Se termine par un retour à South Park Mental Asylum Plus, où se trouve le bras droit de Kenny, Victor Chaws, bien que son étiquette de porte indique « Victor Chaos. »