« South Park : Post Covid » EN LIGNE : comment regarder la nouvelle spéciale

« South Park: Post Covid« Est le premier d’une série de quatorze téléfilms promis par les créateurs de la série, Trey Parker et Matt Stone, à partir de l’accord d’exclusivité qu’ils ont signé avec ViacomCBS jusqu’en 2027. De plus, c’est la première comédie animée pour adultes en plus de deux des décennies depuis « South Park: Bigger, Longer & Uncut. »

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur « South Park: Post Covid »

La nouvelle spéciale sera diffusée en Paramount Plus et parle de Stan Marsh, Kenny McCormick, Kyle Broflovski et Eric Cartman traitant d’un monde dans le futur après la pandémie de COVID-19. Un Randy âgé apparaîtra également.

Parker et Stone ont précisé au Hollywood Reporter que les projets qu’ils réaliseront pour la plate-forme de streaming susmentionnée ne seront pas des longs métrages, mais ils n’auront rien à voir avec les longs métrages spéciaux comme celui qu’ils ont produit pour Comedy Central pendant la pandémie .

« Nous essayons de rendre ce qui est sur Paramount + différent de n’importe où ailleurs, donc nous avons en tête des films d’une heure conçus pour la télévision. Nous ferons deux films pour la télévision chaque année. Ils seront gros, mais pas à l’échelle cinématographique», fit remarquer Stone.

Randy Marsh, un personnage qui ne pouvait pas manquer. Conserverez-vous toujours votre entreprise ? (Photo : South Park : Post COVID / Paramount +)

COMMENT VOIR « SOUTH PARK : POST COVID » ?

« South Park: Post Covid« Sera publié ce Jeudi 25 novembre par Paramount Plus aux Etats-Unis. La série n’a techniquement pas diffusé de nouvel épisode depuis la fin de la saison 23 en décembre 2019.

« Ce sont les enfants confrontés à un monde post-COVID« Dit le co-créateur Trey Parker à THR. « Ils essaient juste de revenir à la normale. C’est donc comme notre émission. Nous essayons juste de revenir à la normale”.

QUAND « SOUTH PARK : POST COVID » SERA-T-IL SORTI EN AMÉRIQUE LATINE ?

La nouvelle spéciale de « Parc du Sud« Sera diffusée en Amérique latine le mardi 7 décembre 2021 à travers de primordial +.

Au Mexique, le film sera également disponible gratuitement sur Effacer la vidéo, pour les utilisateurs qui ont un abonnement actif, en raison de l’alliance qu’ils ont signée avec Paramount Plus.

« SOUTH PARK : POST COVID » viendra-t-il à Comedy Central ?

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si « South Park: Post Covid« Va venir a Comédie centrale, mais selon les informations officielles, la nouvelle spéciale est exclusive à la plateforme de streaming ViacomCBS.

Comedy Central présente le Pandemic Special, créé en septembre 2020, suivi du South ParQ Vaccination Special, lancé en mars 2021.

COMMENT S’INSCRIRE À PARAMOUNT PLUS ?

primordial + est un service mondial de streaming vidéo par abonnement de ViacomCBS qui offre une montagne de divertissements premium pour un public de tous âges. Il est disponible aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, dans les pays nordiques et en Australie, avec 45 marchés supplémentaires qui devraient être atteints d’ici la fin de 2022.

Dans le cas d Pérou, Paramount Plus a un coût de S / 14.90, bien que les trois premiers mois offrent une remise de 50%. De plus, la première semaine du service est gratuite.