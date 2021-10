South Park lancera le premier des 14 films le jour de Thanksgiving sur Paramount +

Préparez-vous à redescendre vers Parc du Sud sur Thanksgiving, car le premier des 14 nouveaux films sera diffusé sur Paramount + pendant les vacances. Le streamer a officiellement annoncé que South Park: Post Covid sortira le 25 novembre et sera diffusé exclusivement sur Paramount +. Un bref teaser vidéo a également été publié avec l’annonce, bien qu’il ne révèle vraiment que la date de sortie.

Aucun détail spécifique de l’intrigue ou toute autre information n’a été révélé sur South Park: Post Covid, mais le titre parle évidemment de lui-même. Bien que cela soit présenté comme un film, il y a déjà eu deux émissions spéciales de télévision sur Comedy Central qui ont traité de front la pandémie. En 2020, le spectacle est revenu avec South Park : le spécial pandémie, visant à voir comment Covid-19 a complètement changé le monde. Plus tôt cette année, ils étaient de retour avec le Spécial Vaccination South ParQ.

Alors que les nouvelles saisons de Parc du Sud continuera d’être développé pour Comedy Central, Cartman et les garçons joueront dans plus d’une douzaine de films exclusifs à Paramount +. Cela fait suite à la signature par les créateurs de la série Trey Parker et Matt Stone d’un accord de 900 millions de dollars avec ViacomCBS pour continuer à diffuser de nouvelles saisons jusqu’en 2027 tout en réalisant 14 originaux. Parc du Sud films pour Paramount+. South Park: Post Covid est le premier de ces 14 longs métrages, que le duo qualifie de « films faits pour la télévision » dans une nouvelle interview avec THR.

« Ce sont les garçons qui font face à un monde post-Covid », dit Parker à propos du nouveau film. « Ils essaient juste de revenir à la normale. Donc, c’est comme notre émission. Nous essayons juste de revenir à la normale. »

À propos du développement de ce qui a été présenté comme des films pour Paramount+, Parker a ajouté : « Avec Viacom, nous avons réalisé que nous pouvions les faire aussi longs ou aussi courts que nous en avions besoin. Et ils sont ensuite allés les appeler des films. Ce sont eux qui ont dit que nous étions en leur donnant 14 films en sept ans. Tout ce que je peux dire, c’est que pour moi, personnellement, j’ai 52 ans, j’ai fait trois films dans ma vie. Alors faites le calcul. «

« Nous essayons de rendre ce qui est sur Paramount + différent de n’importe où ailleurs, donc les films d’une heure conçus pour la télévision sont notre objectif », a-t-il précisé. « Nous allons faire deux films faits pour la télévision chaque année. Ils seront gros, mais ils ne sont pas tout à fait à l’échelle du film. »

La lutte contre la pandémie a été inévitable, mais Parker et Matt Stone sont tous deux impatients de revenir à des récits plus traditionnels Parc du Sud histoires dans les prochains épisodes. Dans l’interview de THR, Stone note à quel point il était heureux que Donald Trump ait perdu l’élection présidentielle, car cela signifiait qu’ils pourraient ramener Garrison à South Park. Travailler à la fois sur l’émission et sur les titres Paramount + leur permettra d’aborder des histoires plus autonomes ainsi que ces problèmes de la vie réelle.

« Nous sommes un peu de parler piégées sur des questions plus importantes », a déclaré Stone. « En ce qui concerne la pandémie, nous traversons tous quelque chose. Alors peut-être qu’avec cette nouvelle configuration, nous pouvons en quelque sorte faire les deux. Nous pouvons aller faire nos chansons pop de séries rapides, mais aussi nos films de la semaine. »

South Park: Post Covid sera présenté en exclusivité sur Paramount+ le 25 novembre 2021. Le deuxième Parc du Sud le film arrivera en décembre. Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview de Trey Parker et Matt Stone sur The Hollywood Reporter.

Sujets : South Park