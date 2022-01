South Park fixe la date de la première de février pour la saison 25 sur Comedy Central

Il est temps de retourner à Parc du Sud. Comedy Central a annoncé qu’une toute nouvelle saison de Parc du Sud, qui sert de 25e saison globale de la longue série animée, sera diffusée sur la chaîne le 2 février. L’annonce fait partie d’un avant-goût qui ne nous montre aucune séquence des nouveaux épisodes mais dévoile une nouvelle image taquinant la saison 25. Vous pouvez regarder la vidéo teaser ci-dessous.

« En finir à moitié avec Parc du Sud est une grande réussite, nous ne pouvons pas mentir », ont déclaré les créateurs Trey Parker et Matt Stone dans un communiqué, par Deadline.

« Au cours des 25 dernières années, plusieurs générations de fans ont grandi enchantées par le monde incroyablement drôle et subversif que Matt et Trey ont créé avec Parc du Sud», ajoute Chris McCarthy, président et chef de la direction de ViacomCBS Media Networks et MTV Entertainment Studios. « Dans le cadre de notre nouveau contrat expansif, nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec eux pendant de nombreuses autres saisons de Parc du Sud sur Comedy Central et bien d’autres conçus pour le streaming Parc du Sud événements exclusifs sur Paramount +.

Ce sera la première saison complète de Parc du Sud depuis la saison 24 en 2019. La pandémie a modifié le calendrier de sortie de l’émission, bien qu’entre-temps, les fans aient eu droit à une multitude de spéciaux se moquant de la pandémie et de Covid-19. Nous reviendrons aux épisodes hebdomadaires lors de la première de la saison 25, bien que le Parc du Sud Les « films » diffusés exclusivement sur Paramount + se poursuivront également dans le cadre d’un accord visant à réaliser 14 films originaux jusqu’en 2027.

Habituez-vous aux diatribes continues de Cartman alors que South Park ne va nulle part





En août, il a été annoncé que Trey Parker et Matt Stone venaient de signer un accord massif avec ViacomCBS. Le duo aurait été payé environ 900 millions de dollars, ce qui en fait l’une des transactions les plus riches de tous les temps. Il gardera Parc du Sud à l’antenne sur Comedy Central avec de nouveaux épisodes en cours de production jusqu’en 2027. Le 14 original Parc du Sud les films sur Paramount + faisaient également partie de l’accord.

« Comedy Central est notre maison depuis 25 ans et nous sommes vraiment heureux qu’ils se soient engagés envers nous pour les 75 prochaines années », ont déclaré Stone et Parker à l’époque. « Lorsque nous sommes venus à ViacomCBS avec une manière différente de produire l’émission pendant la pandémie, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) et Tanya (Giles) nous ont immédiatement soutenus et nous ont permis d’essayer quelque chose de nouveau qui s’est avéré être très bien accueilli. Nous avons hâte de reprendre les épisodes traditionnels de South Park, mais maintenant nous pouvons également essayer de nouveaux formats. C’est formidable d’avoir des partenaires qui tenteront toujours leur chance avec nous.

Ceux traditionnels Parc du Sud les épisodes sont presque là car la saison 25 sera diffusée le 2 février 2022. De nouveaux épisodes de la saison suivront ensuite chaque semaine sur Comedy Central. Pour encore plus d’élèves du primaire grossiers, les fans peuvent également consulter les films spéciaux qui peuvent être trouvés en streaming sur Paramount +.





