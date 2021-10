South Park confirme la sortie d’un nouveau film en novembre

Cette année, Trey Parker et Matt Stone ont réussi à signer un contrat lucratif qui confirme la durée de « South Park », leur création la plus importante, pour au moins cinq ans de plus, la série ayant l’autorisation de continuer sa diffusion sur Comedy Central jusqu’à l’année 2027 avec sa 30e saison.

Un détail qui a attiré l’attention de cette satire animée irrévérencieuse est la confirmation de 14 films qui arriveront exclusivement pour le service de streaming Paramount +, qui suivront un modèle de format similaire à celui des deux spéciaux sortis dans le cadre de la pandémie mondiale de Covid-19.

2020 a été la première année où « South Park » n’a pas pu présenter une nouvelle saison en raison de pauses de production indéfinies causées par la pandémie. Cependant, son équipe de production a réussi, de manière totalement distante, à réaliser un spécial dans lequel, avec leur style d’humour habituel, ils ont réussi à se moquer de la situation.

En mars 2021 sortait « South ParQ : The Vaccination Special » dans lequel Parker et Stone profitaient à nouveau du panorama actuel pour tourner en dérision la période de vaccination aux États-Unis, qui était très en avance par rapport aux autres pays de le monde.

Le service Paramount + a confirmé que le premier des films de South Park atteindra le public via son catalogue le 25 novembre sous le titre « South Park: Post Covid », assurant qu’il sera disponible en Amérique latine, au Canada, en Australie et dans le Les pays nordiques simultanément à leur arrivée dans le catalogue de streaming américain

La bande-annonce, qui ne dure que dix secondes, ne présente pas plus de détails sur l’intrigue générale de cette spéciale, bien que Paramount+ ait confirmé qu’une deuxième spéciale de « South Park » sera disponible dans son catalogue avant fin 2021, avec une cadence de production qui garantira le lancement de deux spéciaux par an jusqu’en 2027.