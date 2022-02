South Park aura deux nouveaux spéciaux pour Paramount + en 2022

Deux autres spéciaux Parc du Sud arrivera sur la plateforme de streaming Paramount+ cette année. La création des deux spéciaux fait partie de l’accord que les créateurs Pierre mate Oui Trey-Parker signé avec Studios de divertissement MTVdans lequel il est assuré que la série continuera d’être diffusée jusqu’en 2027. L’année dernière, la série a signé un contrat pour produire six nouvelles saisons en première sur la chaîne Comédie centralequi a été sa maison pendant ces longues années.

De même, l’accord prévoit que 14 événements auront lieu pour la plateforme de streaming, qui seront diffusés directement sur Paramount +, comme ceux déjà publiés en 2021 sous la forme de deux épisodes sur le thème de la pandémie, South Park : après la COVID Oui South Park : Post COVID : Le retour du COVID.

Concernant la date de sortie de ces spéciaux, un représentant de Paramount + a assuré que, bien que la série sortira cette année, il n’y a pas de date stricte pour la sortie. Comme l’a lui-même expliqué le chef d’entreprise, les spéciales « ne seront pas forcément toujours en fin d’année et ne seront pas forcément des événements en deux parties. Nous gardons ces options, et comme nous l’avons dit, nous sommes incroyablement flexibles pour apporter ces histoires à Paramount+, mais il y en aura deux cette année. »

Après avoir pris un temps indéterminé en raison de la pandémie, la série reviendra aujourd’hui 2 février avec une nouvelle saison complète. La dernière saison de la série est sortie en 2019, avec les deux spéciaux sur la pandémie sortis en 2020 et 2021, faisant partie de la 24e saison.

Après sa sortie en 1997, South Park a été entouré de controverses, cependant, il a été honoré de différents prix, remportant cinq Emmy Awards et un Peabody Award. En plus des spéciaux et des événements de longue durée de la saison 24 créés pour Paramount +, South Park s’est également propagé à diverses sources médiatiques, y compris le film South Park : plus grand, plus long et non coupé. De plus, la franchise a également eu ses propres jeux vidéo, y compris les récents succès RPG. South Park : Le Bâton de la Vérité Oui South Park : le fracturé mais entier.