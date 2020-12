«  Sous le pont  » prend une tournure folle avec le départ de 2 membres d’équipage

Une saison relativement froide de Sous le pont a explosé lorsque Shane Coopersmith a été renvoyé et que le chef Rachel Hargrove est descendu du bateau.

Capitaine Lee Rosbach | Karolina Wojtasik / Bravo / Banque de photos NBCU

Le matelot de pont Shane Coopersmith a été congédié presque immédiatement et il a semblé contrarié de devoir quitter le bateau. Il s’est excusé à maintes reprises, mais le capitaine Lee Rosbach et le maître d’équipage Eddie Lucas lui ont dit que le bateau n’était pas le moment de s’entraîner.

Rosbach a tease le licenciement de Coopersmith dans son blog quand il se demandait s’il avait envie du bateau. «J’espère vraiment que vous pourrez y arriver, car pour le moment, je ne suis pas optimiste, mais nous verrons», a-t-il écrit à propos de Coopersmith.

C’est la deuxième fois que 2 membres d’équipage partent à la fois

Sous le pont a vu la combinaison du licenciement d’un membre d’équipage et de la démission de quelqu’un au cours du même épisode. Caroline Bedol de la saison 6 a soudainement démissionné quelques heures seulement après le licenciement du maître d’équipage Chandler Brooks. La combinaison était un autre cas où l’équipage s’est retrouvé avec deux membres d’équipage en même temps.

Brooks a été congédié peu après la fin de la dernière charte. Bedol a annoncé qu’elle allait démissionner avant le début de la prochaine charte, mais a déclaré qu’elle aiderait l’équipe intérieure à préparer le bateau. Elle a fini par partir le lendemain lorsqu’elle a été verbalement harcelée par les autres ragoûts.

CONNEXES: « Sous le pont »: le capitaine Lee dit qu’il reçoit une partie de l’argent pourboire

L’équipage a réussi à recruter deux nouveaux membres d’équipage pour remplacer Brooks et Bedol. Bien sûr, la première charte des nouveaux membres d’équipage sur le bateau a été le cas où le matelot de pont Ashton Pienaar a failli mourir. Une corde s’enroula autour de sa cheville et le tira de la plateforme de bain dans l’eau.

La chef Rachel semble sérieuse à l’idée d’arrêter, mais ne la comptez pas pour l’instant

L’ancienne chef ragoût Kate Chastain est apparue sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen et partagé un peu de contexte sur Hargrove. Elle a travaillé avec Hargrove dans le passé et a déclaré que sa réaction à la feuille de préférences n’était pas surprenante. En fait, Chastain a déclaré que Hargrove avait démissionné et avait pris d’assaut le bateau dans le passé. Mais elle est revenue le lendemain.

De plus, Chastain a également quitté la mi-saison. Elle s’est enfuie du bateau après une nuit de fête. Pienaar a lancé une attaque verbale et physiquement agressive sur Chastain et elle en a eu assez. Elle a dit à l’équipage de prendre un nouveau ragoût de chef parce qu’elle avait démissionné.

CONNEXES: « Sous le pont »: la chef Rachel savait que COVID était une menace sérieuse avant de monter à bord de mon Seanna

Alors qu’elle disparaissait dans la nuit, Chastain est revenue le lendemain après avoir passé la nuit dans un hôtel de luxe situé au bout du quai. Certains téléspectateurs ne croient pas que Hargrove part aussi. «Je ne pense pas que le chef Rachel s’en va vraiment», une personne tweeté. «Les personnes avec autant de créativité ont aussi un côté difficile à gérer.»

Les fans ont également été tout simplement choqués par la colère d’Hargrove face à la feuille de préférence. «Elle est vraiment allée au fond des choses», a écrit un autre fan. «J’en avais tellement marre de l’entendre dire ‘f’ ce ‘f’ ça. Je l’ai vraiment mal jugée.

Découvrez si Hargrove revient ou est parti pour de bon. Sous le pont est le lundi à 9 / 8c sur Bravo.