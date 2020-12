«  Sous le pont  »: la chef Rachel révèle une feuille de préférences réelle sur les médias sociaux

Finalement, Sous le pont les fans peuvent voir à quoi ressemble une feuille de préférences et même télécharger une copie à utiliser pour leurs festivités de vacances.

La chef Rachel Hargrove a partagé le document sur les réseaux sociaux. « Voici un modèle de feuille de préférences pour [your] Saison des fêtes. J’espère que cela aidera avec les beaux-parents! elle a plaisanté sur Twitter avec le lien vers le document.

Les fans peuvent maintenant voir ce qu’implique la feuille de préférences, y compris les détails dont les chefs de yacht et l’équipage ont besoin pour créer la charte parfaite. En plus des exigences alimentaires, les clients peuvent préciser s’ils préfèrent des repas lourds ou légers. La feuille de préférences comprend également une section spéciale que les enfants peuvent également compléter.

L’équipe de deck sait à quoi s’attendre à l’avance

Les membres d’équipage savent quel type d’invités viennent à bord grâce à la feuille de préférences. Les invités sont priés de partager leur niveau d’activité et le type de jouets aquatiques qu’ils préfèrent. Les niveaux d’activité vont de «sur le pouce» à la charte de type «désintoxication saine», et tout le reste.

Les clients sont encouragés à informer l’équipage s’ils souhaitent faire de la plongée sous-marine, du parachute ascensionnel et de la pêche, par exemple. Mais aussi si le shopping, les repas à terre et le «soleil» sont au programme. Les invités doivent également alerter l’équipage si un membre de leur groupe ne nage pas. le Sous le pont La série présente souvent des célébrations comme des anniversaires et des anniversaires d’invités. Cette information est également incluse sur la feuille de préférences.

Les détails médicaux sont également demandés aux clients. «Veuillez décrire les conditions médicales particulières qui s’appliquent à l’un des invités (comme les problèmes cardiaques, l’épilepsie, le diabète et les allergies). Il est de la responsabilité de chaque membre de la charte-partie d’apporter ses propres médicaments avec et sans ordonnance », demande la fiche de préférences.

Les chefs de yacht reçoivent des informations diététiques très spécifiques

Les téléspectateurs peuvent également voir la quantité d’informations fournies au chef avant le voyage. En plus des goûts et des dégoûts spécifiques, les clients sont invités à inclure leurs préférences en matière de protéines, y compris les zones qui permettent aux invités d’inclure des protéines ne figurant pas sur la liste.

Les clients sont également invités à être précis sur les repas, qu’ils aiment les repas froids ou chauds. Il y a aussi une section pour les collations et les apéritifs. Les boissons alcoolisées et non alcoolisées sont également demandées en détail. Alors que la feuille de préférences propose des suggestions de marques de bière et d’alcool fort, les clients sont invités à indiquer leurs préférences en matière de vin et de champagne.

Les autres détails demandés incluent les préférences en matière de journaux et d’arrangements floraux. Les clients peuvent également faire des demandes supplémentaires au bas de la feuille de préférences.

Certains membres d’équipage font une «feuille de triche» en tenant compte du niveau de détail de la feuille de préférence. Stew Courtney Skippon a fait cela pour le chef Kevin Dobson au cours de la saison 7, lorsque chaque invité avait une multitude de goûts et de dégoûts spécifiques. «Voici une feuille rapide impressionnante de détestations faite par @courtneyskippon! Quel Sous! Competley a raté la laiterie… Mais a eu une sauvegarde et n’a jamais été un problème! Désolé, je n’ai pas pu préparer un repas de 4 plats sans faire 18 plats », a écrit Dobson avec une photo de la feuille de triche de préférence», a partagé Dobson sur Instagram.