«  Sous le pont  »: Francesca Rubi montre son soutien à l’école de voile Hannah Ferrier

Nouveau Sous le pont ragoût en chef Francesca Rubi a crié à l’école de voile de Hannah Ferrier, au milieu du drame agité par Sous le pont‘s EJ Jansen.

Hannah Ferrier | Karolina Wojtasik / Bravo

Rubi a organisé un «Ask Me Anything» sur son histoire Instagram et a été interrogée sur sa formation en yacht. Elle a dit qu’elle avait terminé sa formation à Sydney en Australie. «Mais je connais Hannah, le vieux ragoût en chef de Sous le pont Med, organise également une formation sur les superyachts », a-t-elle partagé. «Alors assurez-vous de vérifier son profil.»

Ferrier a partagé la remarque de Rubi sur son histoire Instagram et a récemment répondu aux allégations de Jansen selon lesquelles elle avait volé son cours de voile et l’a fait passer pour le sien. Un blog a suggéré que Ferrier a intensifié sa promotion après les allégations de bombe de Jansen. Mais Ferrier a rejeté l’article, partageant qu’elle était trop occupée pour être dérangée par la minutie.

«J’aime que quiconque pense que quelqu’un avec un nouveau-né ait le temps d’être aussi calculé !!! J’essaie littéralement de garder tout le monde en vie en ce moment lol, »elle tweeté. Ferrier a donné naissance à une petite fille fin octobre et est maintenant fiancé.

Hannah Ferrier dit « pas juste » que Francesca Rubi ait travaillé avec un bon chef

Rubi a commenté le cours de voile de Ferrier après que Ferrier a tweeté sur la façon dont Rubi a pu travailler avec un chef fort au cours de sa première saison du spectacle. «Ce que j’aurais donné pour travailler avec Rachel», Ferrier tweeté lors d’un épisode récent. «Sérieusement – je mets en 4 saisons et je trouve un chef qui fait des steaks au micro-ondes et Francesca est un débutant et obtient le meilleur chef de l’histoire de la franchise Under Deck…?! Ça ne semble pas juste… »

Le chef Rachel Hargrove et Rubi ne semblent pas se comprendre. Lors d’une réunion sur le menu, Hargrove a craqué quelques blagues notées R qui ont apparemment dépassé la tête de Rubi. Rubi a partagé dans un confessionnal qu’elle avait un goût plus «raffiné» en matière d’humour.

Hargrove a vu le tweet de Ferrier et l’a remerciée pour son commentaire. « Plaisir!! » Répondit Ferrier. «J’aurais adoré votre humour classé R – et je l’aurais probablement égalé. Bonne chance pour le reste de la saison! »

EJ Jansen dit que le cours de yacht de Hannah Ferrier ressemble au sien

Jansen a laissé tomber l’allégation stupéfiante sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef podcast que Ferrier l’a essentiellement arnaqué. Jansen a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré Ferrier, mais a été surpris lorsqu’il a revu son parcours.

« Elle a littéralement copié mot pour mot mon cours de Yacht University et l’a fait sien », dit-il. «Et c’est comme, attendez une seconde ici, attendez une seconde. C’est, vous savez, c’est la Yacht University. Maintenant, c’est un autre genre de nom similaire et oui, vous avez une énorme renommée grâce à cette émission.

Jansen a dit que Ferrier est devenu défensif et est devenu «balistique» quand il l’a confrontée. «Alors là où je lui ai dit ça, et elle s’est juste mise sur la défensive et était comme, oh, je ne m’occupe pas de ce genre de choses. Vous devez parler à mon avocat et à tout ça », a-t-il dit.