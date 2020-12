«  Sous le pont  »: Francesca Rubi fond en larmes révélant que l’équipe pense qu’elle est «  B * tchy  » et «  Mean  »

Chef ragoût Francesca Rubi de Sous le pont est plus que conscient que certains membres d’équipage ne sont pas ses plus grands fans.

Francesca Rubi | Banque de photos Bravo / NBCU via Getty Images

Elle a été vue en larmes dans un épisode à venir, pleurer sur la façon dont l’équipe devient votre famille, mais cette équipe la considère comme abrasive. La révélation survient quand My Seanna est sur le point d’accoster et qu’elle voit un autre chef ragoût qu’elle connaît sur un autre yacht. Elle salue avec enthousiasme l’autre membre d’équipage de loin, mais doit ensuite s’excuser.

«Une grande partie du yachting est que l’équipage finit par être votre famille», a-t-elle déclaré dans un confessionnal. Rubi devient émue et elle pleure seule dans sa couchette. «Cet équipage ne me voit pas comme une personne. Ils me voient comme cette salope, méchante ragoût de chef. Rubi pleure dans son confessionnal alors que les caméras la capturent en train de pleurer tout en essayant de se ressaisir pour l’amarrage.

Francesca Rubi et Elizabeth Frankini ne resteront probablement pas en contact

La saison a été filmée il y a près d’un an et Rubi semble avoir surmonté la déception de ne pas avoir de lien avec une partie de l’équipe. Elle a organisé un «Ask Me Anything» sur Instagram et on lui a demandé comment elle avait géré Elizabeth Frankini en ignorant sa direction. Frankini pensait que Rubi était passif-agressif, mais Rubi ne le voyait pas de cette façon.

«Il n’y a pas non plus de temps en charter pour s’entraîner», dit-elle. «Il faut donc trouver un équilibre entre la formation en cours d’emploi et l’instruction de manière agréable.»

CONNEXES: « Sous le pont »: Charley Walters, invité de la charte de Francesca Rubi Shades et certains membres de l’équipage

«Mais oui, c’était vraiment frustrant pour moi lorsqu’Elizabeth n’écoutait pas mes instructions», a-t-elle poursuivi. «Je sens que je communiquais de manière très agréable et claire. Surtout pour le tiroir à couverts.

On lui a également demandé si elle travaillerait avec Frankini et Ashling Lorger à l’avenir. Rubi n’a parlé que de Lorger. «Je choisirais la jolie Ash parce qu’elle pense juste debout», dit-elle. «Et je sais toujours que ça va être trié et que je n’ai pas besoin de microgérer. Je n’ai pas besoin de la surveiller comme vous l’avez vu avec les photos de désintoxication dans l’épisode récent. «

Les ragoûts en chef « sous le pont » traitent souvent d’être considérés comme « salope » et « méchant »

Tous les ragoûts en chef de la franchise ont eu affaire à des membres d’équipage les considérant comme cruels ou trop sévères. Ragoût en chef Jenna MacGillivray de Yacht à voile sous le pont on lui a souvent dit qu’elle était trop dure avec ses ragoûts. Les fans ont également critiqué MacGillivray pour sa manière non-sensée et ses blagues sourdes.

Chef ragoût Kate Chastain de Sous le pont a également eu plusieurs ragoûts disent qu’elle était une patronne désagréable. Les récents commentaires de Stew Emily Warburton-Adams sur Chastain ont été une surprise. Elle et Chastain semblaient bien travailler ensemble, mais elle a dit que ce n’était pas nécessairement le cas.

CONNEXES: « Sous le pont »: Izzy Wouters révèle la raison choquante pour laquelle l’équipage doit signer une NDA

«Cela s’est principalement produit après la saison», se souvient-elle à propos des tensions d’après-saison. «Dans l’émission, il y avait évidemment quelques choses à la fin quand elle a commencé à signaler des choses que j’avais mal faites. Ce qui a provoqué une petite rupture.

Chef ragoût Hannah Ferrier de Sous le pont de la Méditerranée avait également des problèmes avec les ragoûts, en particulier Christine «Bugsy» Drake. Drake a dit à Ferrier qu’elle pensait qu’elle avait été un ragoût de chef «moche» pendant la saison 2. Drake est revenu pour la saison 5, mais elle et Ferrier semblaient avoir grandi et travaillé sur leurs différences.

Sous le pont est le lundi à 9 / 8c sur Bravo.