Souris trackball : 5 modèles recommandés

Une souris trackball est une bonne alternative ergonomique à un modèle standard. Au lieu de déplacer constamment la souris sur un pad, vous pouvez facilement contrôler le curseur avec votre doigt sur une souris avec une boule de commande. Nous présentons cinq modèles recommandés.

Logitech MX Ergo



Le Logitech MX Ergo peut être connecté à deux ordinateurs en même temps.



Selon le fabricant, la boule de commande de la Logitech MX Ergo devrait fournir jusqu’à 20 % de tension musculaire en moins qu’une souris standard. Une charnière réglable de 0 à 20 degrés permet de régler individuellement le fonctionnement. Le bouton dit « mode de précision » vous permet de basculer entre le suivi à grande vitesse et à haute précision. La souris peut également être connectée à deux ordinateurs différents, qui peuvent être commutés de manière transparente.

Résolution maximale : 320 – 440 ppp

sans fil

8 touches de fonction

Portée : 10 mètres

Batterie : batterie rechargeable (autonomie 4 mois)

Speedlink Aptico



Le Speedlink Aptico dispose d’un commutateur dpi à quatre niveaux.



Contrairement aux souris conventionnelles, la souris trackball Speedlink Aptico ne nécessite aucune liberté de mouvement, de sorte que l’espace libre sur le bureau de l’ordinateur peut être mieux utilisé. En reposant la main, le trackball de la souris prévient à la fois l’irritation et la fatigue du poignet. La souris a un commutateur dpi pour choisir parmi quatre niveaux de capteur et une LED pour afficher le réglage sélectionné.

Résolution maximale : 1 600 ppp

sans fil

5 touches de fonction et molette de défilement caoutchoutée à 4 directions

Portée : 8 mètres

Pile : 1 AA (1,5 V)

Faites confiance à Sferia



Le Trust Sferia dispose de deux boutons de pouce librement programmables.



La souris trackball sans fil Trust Sferia réduit la fatigue du poignet, du bras et de l’épaule. Grâce à sa conception ergonomique, vous pouvez travailler confortablement pendant des heures. Les deux boutons du pouce peuvent être programmés individuellement via un logiciel afin d’adapter exactement la souris aux besoins. La molette de défilement pivotante peut être utilisée pour faire défiler à la fois horizontalement et verticalement.

Résolution maximale : 450 – 1600 ppp

sans fil

2 boutons de pouce programmables et molette de souris avec fonction 4 directions

Portée : 8 mètres

Pile : 1 AA (1,5 V)

Logitech Trackman Marbre



Le Logitech Trackman Marble a un design inhabituel.



L’alternative filaire au Logitech MX Ergo est le Trackman Marble. Bien sûr, le câble signifie qu’une certaine liberté de mouvement est perdue, mais il n’est pas nécessaire de charger la batterie ou de changer les piles. La souris attire le regard simplement à cause de son apparence inhabituelle. Il peut être facilement utilisé par les droitiers et les gauchers. Les boutons pratiques avant et arrière facilitent le défilement entre les pages visitées lors de la navigation sur le Web.

Résolution maximale : 300 dpi

filaire

4 touches de fonction

Kensington ExpertSouris



Le trackball se trouve au milieu de la Kensington Expert Mouse.



L’Expert Mouse de Kensington peut être connectée à l’ordinateur via Bluetooth ou via un nano-récepteur USB. Un grand nombre de fonctions de programme peuvent être attribuées aux quatre boutons à l’aide d’un logiciel. La souris a une soi-disant bague de défilement et une grande boule de commande. Faites tourner la molette pour faire défiler les pages Web et les documents vers le haut et vers le bas. L’Expert Mouse dispose également d’un repose-poignet amovible.