Souriez Johnny Depp: Warner Bros envisage de renvoyer Amber Heard

Il conflit impitoyable entre Johnny Depp et Ambre entendu il est loin d’être terminé et a pour l’instant un grand handicapé artistique. L’acteur a été laissé en dehors de Fantastic Animals et a été écarté de Pirates des Caraïbes, tandis que son ex-femme a conservé son emploi sur Aquaman 2. Cependant, La chance peut changer car, selon un journaliste de renom, Warner Bros envisage de renvoyer l’actrice pour le scandale médiatique. Énorme!

Malgré l’existence d’une demande de plus de 1,7 million de signatures Pour retirer l’interprète du rôle de la guerrière Mera, le producteur a immédiatement fait la sourde oreille et la même actrice avait confirmé en novembre qu’elle continuerait dans le rôle. Dans ses mots, les rumeurs contre lui concernent « campagnes payantes sur les réseaux sociaux ».

D’après les paroles de Heard, le conflit a encore plus élevé le ton et la guerre entre les acteurs ne s’arrête pas. Face à cette situation, Warner Bros revient sur les étapes à suivre dans un film qui est prévu pour décembre 2022. Comme le rapporte la journaliste Grace Randolph sur sa chaîne Twitter, les chances de voir l’actrice en dehors d’Aquaman ont augmenté au cours des dernières heures..

Certains d’entre vous demandent Amber Heard – comme je vous l’ai déjà dit, ils proposent ce nouveau rôle principal féminin pour équilibrer les choses et rédigent le scénario afin que le rôle de Heard puisse être réduit si nécessaire. Mais pour le moment, elle est toujours # Aquaman2 – Grace Randolph (@GraceRandolph)

22 décembre 2020





Amber Heard peut être viré d’Aquaman 2

« Certains d’entre vous posent des questions sur Amber Heard; comme je vous l’ai déjà dit, vous apportez ce nouveau rôle principal féminin pour équilibrer les choses et écrire le scénario afin que le rôle de Heard puisse être réduit si nécessaire. Mais pour l’instant, elle est toujours dans Aquaman 2 « , a affirmé l’intention de réorganiser la bande si l’ex-épouse de Depp n’est pas là.

De plus, il a fait valoir que le directeur James Wan est à la recherche d’un nouveau protagoniste d’origine asiatique. De cette façon, Heard commence à ressentir les coups du jugement qui jusqu’à présent n’avaient atteint que son ex-mari. Il a récemment créé sa nouvelle série The Stand et a reçu une condamnation publique.

Quand est le verdict du procès entre Johnny Depp et Amber Heard?

En raison de la pandémie de coronavirus, l’essai a été retardé et la définition est attendue mi-2021.