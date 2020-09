Sources: Di María et Paredes, du PSG, avec coronavirus

PARIS – Le milieu de terrain du Paris Saint Germain, Ángel Di María, est isolé à Paris après avoir été testé positif au COVID-19, ont déclaré des sources ESPN.

Les joueurs auraient été infectés pendant leurs vacances sur l’île d’Ibiza. AFP

L’international argentin a peut-être contracté le virus lors d’un voyage de vacances à Ibiza cette semaine. Leandro Paredes, son coéquipier, qui a passé les vacances avec lui sur l’île espagnole, a également été testé positif et est isolé, ont déclaré des sources.

Il a également été rapporté que Mauro Icardi a contracté le virus, comme il l’était à Ibiza, mais il n’a pas encore été confirmé ESPN.

Le club a publié un communiqué lundi soir pour dire que deux joueurs avaient été testés positifs mais étaient en bonne santé et s’isolaient. Les noms de Di María et Paredes n’ont pas été officiellement annoncés par le club.

“Deux joueurs du Paris Saint-Germain sont soupçonnés d’être infectés par le COVID-19”, indique un communiqué du club. “L’état de votre santé

2 Liés

Des sources affirment que le club craint que Neymar, qui était également en vacances à Ibiza avec son fils et son père, puisse être testé positif. Keylor Navas et Ander Herrera ils étaient en vacances là-bas et ils se sont tous réunis. Maintenant que les joueurs sont de retour à Paris pour s’entraîner, le club attend avec impatience de nouveaux tests.

Le PSG disputera son premier match de Ligue 1 contre Lens le 10 septembre après le report de son match d’ouverture contre Metz au Parc des Princes en raison de la finale de la Ligue des champions.

Le protocole de Ligue 1 pour le coronavirus est très strict. Si un club a quatre cas positifs dans son équipe, son match est reporté. Ce fut le cas de l’Olympique de Marseille, dont l’affrontement avec St Etienne le jour de l’ouverture de la saison a dû être reporté.