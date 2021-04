Soundgarden va poursuivre Vicky Cornell en justice pour interdiction des médias sociaux

Les membres de Soundgarden ils / elles ont accusé Vicky Cornell pour les bloquer du site officiel du groupe et de tous les comptes de médias sociaux.

Grâce à une série de documents officiels de la cour de Washington DC, il est devenu connu que les membres du groupe, Kim thayil, Mat Cameron et Ben berger, en plus du directeur commercial de Soundgarde, Rit Venerus, accusez Cornell de les bloquer sur des comptes officiels sur Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, YouTube, Snapchat, Tumblr, Top Spin et Pinterest.







Vicky, veuve du regretté chanteur principal du groupe, Chris Cornell, a également été accusé d’avoir changé les mots de passe sur les sites Web de Soundgarden.

Maintenant, Soundgarden a demandé au tribunal de reprendre le pouvoir des médias sociaux officiels du groupe à Vicky ou d’inclure un message disant: « Soundgarden a temporairement suspendu ses médias sociaux en raison d’un différend en cours. »







D’un autre côté, il a été révélé le mois dernier que Vicky Cornell avait poursuivi Soundgarden après avoir tenté d’acheter leur part des droits du groupe à ce qu’elle appelait un prix «ridiculement bas».