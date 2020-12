Soulja Boy fait des noix sur Drakeo The Ruler après qu’il se soit déclaré "Big Draco"

Drakeo The Ruler est sorti de prison et se sent flexible.

Le cracheur de la côte ouest a sauté sur Instagram ce week-end et a déclaré que lui seul pouvait s’appeler « Big Draco »

«Il n’y a pas de Big Draco ou rien de tout ce genre de gaz ni de merde, cria-t-il.

Bien sûr, Soulja Boy s’appelle lui-même Big Draco et il n’a pas trop aimé l’autre Drakeo posant un tel marqueur.

«Tout ce que tu as fait de rap ni * ggas, je l’ai déjà fait, ni * ga,» hurla Soulja. « Signer un contrat d’enregistrement, je l’ai fait. F * cking ces houes de groupie, je l’ai fait. Faire des chansons avec ces rap ni * gas, je l’ai fait. Y’all ni * gas late, y’all ni * Gas ​​catch up. Devenir viral sur Internet, je l’ai fait. F * ck tu parles? Je n’ai pas besoin de chansons avec aucun de vous comme la chatte. « La merde que tu fais, je faisais ça quand j’avais dix-sept ans, » continue-t-il. « Je fais cette merde, connard boiteux. Tu ne peux jamais être moi. Ne sois jamais confus. Tu as encore dix ans de travail à faire. Je suis le premier rappeur sur YouTube, garce garce! N * ggas agissant comme s’ils faisaient quelque chose. «

Soulja a également suggéré que Drakeo, qui a récemment été acquitté des accusations de meurtre et de tentative de meurtre, abandonne son emplacement.

Auparavant, Drakeo avait déclaré que Soulja ne pouvait pas être Big Draco parce qu’il avait choisi de faire son séjour en prison en détention préventive.

Draco contre Drakeo, qui avez-vous?