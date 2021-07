SoulCalibur VI dépasse les deux millions de jeux vendus

Le compte twitter de SoulCalibur annonce que SoulCalibur VI a vendu deux millions de jeux vidéo et remercie les fans.

SoulCalibur VI est le dernier jeu vidéo d’une saga de combat que j’adore. Cette sixième partie des aventures de Mitsurugi, Ivy, Voldo et compagnie a tenté de résoudre avec un redémarrage les dégâts causés par les livraisons précédentes. Et est-ce « neneos », SoulCalibur 4 et 5 n’étaient pas tout ce qui était attendu.

Hier dans le jeu officiel twitter, a annoncé que SoulCalibur VI dépassait les deux millions d’unités vendues. Un bon chiffre mais qui est encore loin des grands titres de combat. Plus si on le compare à son « frère » Tekken 7 et ses sept millions. Les développeurs ont tenu à remercier les deux millions à tous les fans :

« Marquer l’histoire, puisque Soul Calibur VI a dépassé les deux millions de jeux vendus ! » « Merci à tous nos fans pour votre soutien continu et que votre âme continue de brûler ! »

SoulCalibur 6, un jeu vidéo de combat d’armes

Bien que le premier opus soit né dans les arcades et soit arrivé plus tard sur PlayStation sous le nom de Soul Blade (Soul Edge au Japon), le véritable contrecoup a été frappé par la saga de Dramcast avec l’excellent SoulCalibur.

Les années ont passé et les versements de SoulCalibur 2 et 3 étaient de très bons jeux, Soulcalibur II étant très apprécié des fans, mais SoulCalibur III a ajouté des choses qui sont restées à vie. Et l’un des plus importants est le créateur de personnage, dont nous pouvons aujourd’hui presque tout faire.

SoulCalibur VI est un jeu vidéo disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Plusieurs personnages invités sont passés par ce jeu comme Geralt de Rivia de The Witcher 3. Nous avons aussi via DLC, il ne faut pas oublier que SC6 a plusieurs saisons, 2B de Nier Automata et Haohmaru de la saga de combat, également avec des armes, Samurai Shodown (Esprits de samouraï).