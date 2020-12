Soul Vs. Wonder Woman 1984: HBO Max ou Disney + ont-ils gagné plus d’abonnés ce Noël?

Deux films massifs ont fait leurs débuts sur les services de streaming au cours du week-end sous la forme de Âme et Wonder Woman 1984. La dernière aventure de Pixar s’est retrouvée à sauter les théâtres au profit d’un début exclusif sur Disney +, tandis que la dernière aventure de Gal Gadot en tant que célèbre super-héros de DC est sortie à la fois dans les salles et sur HBO Max. Les deux versions ont donné un coup de fouet à ces services de streaming mais, en fin de compte, les données initiales suggèrent que c’est Disney qui est arrivé en tête.

Selon un nouveau rapport, les deux Âme et Wonder Woman 1984 a entraîné un pic pour leurs services de streaming respectifs. Cependant, c’était Pixar Âme qui a fourni la plus grande bosse pour Disney +. Apptopia et Sensor Tower ont compté les téléchargements d’applications mobiles pour Disney + et HBO Max. Environ 2,3 millions d’installations de l’application Disney + ont été enregistrées dans le monde après la sortie de Âme. Cela représente une augmentation de 28% par rapport au week-end précédent. Pendant ce temps, environ 554000 téléchargements ont été enregistrés pour HBO Max avec la sortie de Wonder Woman 1984. Il y a un gagnant clair, en termes de chiffres bruts ici. Mais ce n’est pas si simple que tout cela.

Tout d’abord, Disney + est disponible dans de nombreux pays du monde, alors que HBO Max n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis. Cela signifie que Disney + a eu plus d’opportunités d’attirer des abonnés et des téléchargements d’applications pendant la période. Il est également important de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte des téléchargements et des inscriptions sur les téléviseurs intelligents, les consoles de jeu, les appareils Amazon Fire TV ou les appareils Roku. Ceci est d’autant plus important que HBO Max a finalement été rendu disponible sur les appareils Roku juste avant Wonder Woman 1984la libération.

Les théâtres entrent également en jeu ici. Wonder Woman 1984 a gagné 16 millions de dollars au box-office national, le meilleur début pour un film depuis la fermeture des cinémas plus tôt dans l’année. Cela signifie qu’un certain nombre de téléspectateurs qui auraient autrement pu se tourner vers HBO Max l’ont plutôt regardé dans un théâtre. Âme était purement disponible sur Disney + aux États-Unis

Ensuite, il y a la question de la réception de chaque film. De manière critique, Âme a l’avantage ici. Le dernier de Pixar, réalisé par Pete Docter, a un taux d’approbation critique de 95% sur Rotten Tomatoes. La réalisatrice Patty Jenkins ‘ Wonder Woman 1984, d’autre part, se situe à 62 pour cent. Le public semble largement d’accord. Âme affiche un score d’audience de 90%, tandis que Wonder Woman 1984 détient une cote de 72 pour cent. Il convient également de noter que Wonder Woman 1984 se présente désormais comme le film DCEU le moins bien noté sur IMDB.

En fin de compte, les deux sorties comptent probablement comme une victoire pour les studios. Warner Bros. a donné le feu vert à Wonder Woman 3 avant la fin du week-end, pour un. De plus, HBO Max comptait moins de 13 millions d’abonnés avant le week-end. Donc, une bosse comme celle-ci était non seulement la bienvenue, mais nécessaire. Disney + a connu une année monstre, avec 87 millions d’abonnés le week-end dernier. Le principal avantage à retenir est que ces versions majeures sont attrayantes pour les clients potentiels. Cette nouvelle nous parvient via Bloomberg.

