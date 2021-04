« Soul » remporte les Oscars du meilleur film d’animation

Après deux mois de retards, la 93e cérémonie des Oscars nous a réservé beaucoup de surprises parmi ses lauréats. Après une compétition serrée entre des productions telles que « Onward », « Wolfwalkers », « Over The Moon », ou « A Shaun the Sheep Movie: Farmageddom », Disney Pixar a une nouvelle fois remporté un nouveau triomphe avec « Soul ».

Il s’agit de la première cérémonie à laquelle l’équipe créative du studio Pixar a concouru deux fois dans la même catégorie. « Soul » raconte l’histoire de Joe Gardner (Jamie Foxx), qui après avoir eu l’opportunité musicale de sa vie, un accident l’envoie au « Beyond ».

Joe se retrouve dans un endroit spécial où les âmes se préparent avant leur arrivée sur terre, où elles obtiennent les caractéristiques qui les distinguent des autres êtres humains. Là, il rencontrera 22 (Tina Fey), qui ne comprend toujours pas sa raison d’aller sur Terre, mais l’aidera dans sa quête pour revenir à son ancienne vie.

Le réalisateur Pete Docter et la productrice Dana Murray ont reçu le prix au nom de toute l’équipe Pixar. « Ce film a commencé comme une lettre d’amour au jazz, mais nous n’avions aucune idée de ce que le jazz nous apprendrait sur la vie », a noté Docter dans son discours de remerciement.

Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais en tant que musicien de jazz, nous pouvons transformer tout ce qui se passe en quelque chose de précieux et de beau.

« Soul » a également présenté le prix de la meilleure bande originale, qui a été reçu par le duo composé de Trent Reznor et Atticus Ross, ainsi que l’auteur-compositeur-interprète Jon Batiste. La 93e édition des Oscars annuels, contrairement aux éditions précédentes, a abandonné l’ampleur du Dolby Theatre, optant pour une scène plus intime à laquelle seuls les nominés et les présentateurs ont assisté.