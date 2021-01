Soul: Production Company dévoile ses premiers storyboards "Au delà"

Quelques semaines à peine après sa première, « Âme« A été considéré par les fans de Pixar comme l’un des meilleurs films réalisés à ce jour par le studio grâce à la simple manipulation de concepts métaphysiques qui pourraient devenir trop compliqués pour beaucoup de ses téléspectateurs.

Le film aurait trouvé un moyen amical pour les enfants de présenter des questions sur l’origine des âmes, leur formation avant d’atteindre la Terre et quels sont ces éléments qui servent de moteur à la vie ou, en l’appelant autrement, notre « but ».

Grâce à son compte Twitter, la société de production Dana Murray Il a partagé certains des storyboards réalisés pour le film sous le titre de «merveilleux». Celles-ci illustrent le moment où Joe Gardner jubilait à l’idée de jouer avec le quatuor de Dorothea Williams, dont la distraction le conduit à sa fatale destinée.

Contrairement au film, dans lequel Joe se réveille dans le tunnel sur le chemin de « Beyond », le protagoniste se réveillait dans « The Great Before », commençant son étrange interaction avec le Terrys et les autres âmes en formation. Ce scénario n’apparaîtra que dans un des dessins.

Récemment, Trent Reznor a partagé quelques mots sur son travail de compositeur sur le film, qu’il a développé avec son partenaire créatif. Atticus Ross. Lors d’une discussion récente avec « Conséquence du son», Reznor Il s’est assuré que les changements constants dans la bande l’ont amené, lui et son partenaire, à faire de la musique pour l’équivalent de six films différents.

« Âme« Aurait une première initialement prévue pour les théâtres, bien que le panorama compliqué causé par la pandémie de Covid-19 inciterait les producteurs à décider de le diffuser via Disney +. La bande est actuellement à 95% fraîche Tomates pourries.