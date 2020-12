« Soul »: les réalisateurs parlent des défis de la réalisation d’un film Pixar

« Âme», La nouvelle bande de Pixar, pourrait se positionner comme l’une des œuvres les plus ambitieuses de l’étude en posant des questions importantes sur notre identité, ce qui fait de nous qui nous sommes et ce qui rend l’effort de vivre dans le monde valable.

Le film semble également prendre des ambitions sur la conception derrière la vie et la mort, essayant de créer une vision de ce qui arrive aux âmes avant d’atteindre la terre. Cette vision abstraite de l’existence a été abordée par les cinéastes Pete Docter Oui Dana Murray, qui ont récemment partagé leurs points de vue sur ces questions.

Murray partagé quelques mots avec ComicBook.com, en s’assurant que le plus grand défi dans la construction du film était l’histoire, en particulier avec le calendrier de production. «C’était vraiment une histoire impossible. Notre emploi du temps a été raccourci d’un an, donc les enjeux ne sont ressentis que comme vraiment élevés à chaque fois que nous montrons la projection. C’était vraiment intense. «

Docteur assure qu’en plus de l’histoire, la conception de l’esthétique du film a également présenté quelques difficultés, bien que son travail précédent avec «À l’envers« Aurait servi de catapulte pour faire partie de »Âme». Ce genre de «pensée abstraite» implémentée dans le film précédent aurait aidé à construire les personnages de cette nouvelle production.

Le film aurait également rencontré d’autres obstacles sans rapport avec sa production. La pandémie de Covid-19 Cela aurait fait qu’après la fermeture totale des productions, une partie du film devait être achevée à distance, ajoutant un facteur de difficulté plus important.

L’écrivain et co-réalisateur Pouvoirs Kemp Il aurait précédemment déclaré que le film comportera également un documentaire qui explorerait l’expérience de sa réalisation en détail.

«Je pense que nous avons vraiment de la chance et de la chance d’être en production, car la fin est très technique. Les gens ont donc pu prendre leurs machines et rentrer chez eux avec eux, et nous avons pu continuer dans un jour ou deux », conclut-il. Murray. « Âme« Atteindra le catalogue de Disney + ce 25 décembre.