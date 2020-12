‘Soul’ (critique): Un prodige de délicatesse animée qui pose des questions plus profondes que tout autre film de l’année

Nous devions attendez la toute dernière ligne droite de l’année pour affronter l’une des productions les plus émouvantes et inclassables des douze derniers mois. Il est dommage que cette proposition captivante de Pixar ne soit pas vue dans les salles, car visuellement c’est une vraie merveille, mais le bon côté est que nous pouvons déjà la goûter sur Disney +. Et après le léger trébuchement de «Onward», une proposition intéressante mais pas particulièrement dévastatrice, cette «Soul» arrive pour démontrer pourquoi Pixar continue d’occuper le trône Pixar.

Le nouveau film de Pete Docter (co-réalisé par Kemp Powers) est lié à certaines des autres productions de la société, et bien que à certains égards, il est absolument unique et, en fait, il s’agit d’un pas de géant à bien des égards, Il est facile de l’associer à des films précédents comme «Coco», qui parle également de ce qui se passe après la mort. Et dans la filmographie de Docter, il est facile de déceler des points d’union avec ‘Up’ – également très préoccupé par la mort et ses conséquences, bien que d’un point de vue terrestre – et avec ‘From the reverse’, avec sa formidable visualisation des émotions abstrait.

Nous rencontrons ici Joe (Jamie Foxx), un professeur de musique au lycée frustré qui voit qu’il a la première occasion de sa vie de faire ce qui a été son aspiration de toujours, jouer du jazz en live. Son enthousiasme le conduit à avoir un accident et à apparaître dans une «vie après la mort», où son âme doit agir en tant que gardienne de 22 (Tina Fey), une âme lourde à naître qui ne trouve pas «l’étincelle» cela donnera un sens à votre vie future. Mais un accident amènera Joe à reconsidérer tout ce qui a été son existence jusque-là.

Bien que l’intrigue semble sérieuse, bien sûr, nous sommes dans un film Pixar: l’humour forme l’épine dorsale de tout le voyage de Joe, avec Gags aussi chanceux que 22 rencontres avec d’éminents tuteurs ou le joyeux slapstick qui marque la seconde moitié du film, chat inclus. Cependant, il est possible que «Soul» soit le film plus orienté vers un public adulte que Pixar n’a fait à ce jour, peut-être en raison des concepts qu’il gère, peut-être très complexes pour les enfants.

Pixar pour les adultes

Les concepts et, surtout, l’approche que «Soul» passe la distance de tous les précédents clairs mentionnés. Par exemple, dans «Coco», on parlait de la mort, mais à partir d’expériences que les enfants pouvaient comprendre. La même chose s’est produite dans ‘From the reverse’, où des concepts abstraits ont été traités mais ont montré leur homologue « dans la vraie vie », les rendant rapidement assimilables. Ici, cependant, les dilemmes de Joe et même les conclusions auxquelles il parvient dans son parcours presque strictement interne sont peut-être trop audacieuses pour les plus jeunes. Ce qui, bien sûr, n’est pas nécessairement un problème.

En fait, « Soul » peut marquer la distance entre les studios d’animation traditionnels de Walt Disney, qui continueront « Frozen II » avec des films fantastiques et d’aventure tels que « Stripe et le dernier dragon » ou « Encanto », et un Pixar qui dans les films Des projets futurs comme «Luca» pourraient offrir des propositions plus mûres. Cela ne peut qu’être enrichissant, et en fait c’est la chose la plus excitante à propos de ‘Soul’: dans un spectacle de maturité ravissante, sa proposition plastique littéralement unique, un hyper-réalisme technique jamais vu dans le cinéma d’animation (la lumière du jour à New York est absolument incroyable) serre la main de l’expressivité et du dynamisme les plus traditionnels du médium.

Indépendamment de l’histoire que ‘Soul’ veut raconter (et où Pixar atteint l’excellence de la narration standard grâce à son utilisation fascinante des paramètres impact symbolique profond), ce nouveau film de la société de production est avant tout un plaisir sensoriel jamais vu auparavant. L’utilisation du jazz (incroyable aussi les séquences musicales dans les boîtes de nuit), le design des personnages (regardez le catalogue des personnages du salon de coiffure, un petit chef d’oeuvre en soi) … tout est extraordinaire dans un film dont la grandeur est dans les détails.

Indépendamment de tout cela, il y aura ceux qui trouveront le message discutable, voire quelque peu décourageant, mais cela cadre parfaitement avec cette merveilleuse « tristesse est également essentielle » de « Au revers » et vous invite à profiter des pizzas et des trajets en métro, dans ce qui peut être, à ce point et à ce moment, le message le plus vital possible. Que vous vous identifiiez ou non à ce que «Soul» veut transmettre, il est clair que le film le fait parfaitement, en utilisant des outils aussi sophistiqués que la bande sonore ou l’utilisation d’objets, qui donnent lieu à un point culminant silencieux d’une immense beauté.

Reste à savoir ce qu’il adviendra de cette première de Noël directement sur Disney +. Docter a raison de se plaindre de ne pas passer par les théâtres, car des séquences comme celles de promenades sous le soleil de New York – ou, au contraire, des scènes d’abstraction sombre et ravissante dans l’au-delà – méritent d’être appréciées sur grand écran. Espérons que les futurs films Pixar reçoivent toute la considération que « Soul » plus que prouve qu’ils méritent: l’une des pièces incontournables du cinéma d’animation.