Soul Alternate Ending révélé par l’équipe Pixar

Depuis sa sortie le jour de Noël, Pixar’s Âme a été un énorme succès pour Disney +. Explorer l’au-delà et l’idée abstraite d’une « âme », mais dans le genre de manière délicieusement accessible dans laquelle Pixar excelle, Âme a traversé de nombreuses versions différentes avant de s’installer sur la merveille magnifiquement animée que le public a récemment eu le plaisir de vivre. La productrice Dana Murray, ainsi que les réalisateurs Pete Docter et Kemp Powers, ont maintenant révélé De l’âme fin originale, et cela aurait laissé Joe Gardner de Jamie Foxx dans un endroit très différent. Soyez prévenu, les principaux spoilers à suivre.

«Pendant longtemps, Joe est allé à The Great Beyond. Il y avait beaucoup de débats, mais je pense que plus nous l’avons vu vivre sa vie et penser à sa mère, Libba, et à tous ces différents facteurs, c’était la bonne fin, qu’il devait pouvoir profiter de sa vie comme il le voulait, car il avait tellement appris tout au long du film. «

Powers a ajouté qu’à un moment donné, il y avait plusieurs fins différentes à l’esprit, et a même révélé quelques rares détails sur chacune.

« Nous avons des versions de la fin où Joe ne retourne pas dans son corps, où il reste en fait mort. Nous avons des versions de la fin où vous voyez Joe sur Terre un an plus tard. Mec, cette fin a suscité plus de débats que je ne le pense. autre élément du film. «

On dirait que la fin était l’un des plus gros points de friction de Âme, avec Docter expliquant que chaque résultat avait son propre groupe de supporters passionnés.

« Oh ouais, il y avait définitivement des camps. Parce que je pense que les gens avaient l’impression que c’était de la triche de le laisser rentrer. D’un autre côté, au niveau de l’histoire, vous ne pouvez pas apprendre à ce gars à profiter de la vie de la bonne manière et ensuite le voler. Cela ne semblait donc pas être la bonne voie à suivre. Bien que ce soit le brouillon original. À l’époque, je pensais: « L’acte le plus altruiste que vous puissiez faire est de transmettre – j’ai eu la chance. J’ai déjà apprécié la vie. Maintenant, tu devrais avoir cette chance, toi, 22 ans, qui n’a pas osé descendre. « Cela semblait poétique et agréable, mais finalement, dans le film, chaque scène faisait passer Joe, » Attends une seconde, je n’ai pas vécu ça la bonne façon avant. « Donc, il ne semblait pas juste à la fin de dire » Très bien, c’est parti! «

En fin de compte, Docter craignait de devoir trop montrer au public l’au-delà, craignant que leur représentation ne soit jamais à la hauteur de ce que le public avait dans la tête.

« Cette version, il était, genre, en paix et est entré. Mais il y avait une autre version où il est allé au-delà, il y avait une scène là-bas et puis il est revenu. Et nous avons réalisé que nous jouions probablement avec le feu, même si c’était assez ésotérique. Je ne pense pas que c’était trop explicite en termes de: « Voilà à quoi ressemble l’au-delà! » C’était plus abstrait, mais nous avons quand même décidé: « Eh, probablement dangereux. » Et surtout pas pour le film. «

Âme suit Joe Gardner, un professeur d’orchestre au collège qui a la chance de sa vie de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Mais un petit faux pas le mène des rues de New York à The Great Before – un endroit fantastique où les nouvelles âmes obtiennent leur personnalité, leurs bizarreries et leurs intérêts avant de se rendre sur Terre. Déterminé à retourner dans sa vie, Joe fait équipe avec une âme précoce, 22 ans, qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Alors que Joe essaie désespérément de montrer à 22 ce qu’il y a de bien dans la vie, il se peut qu’il découvre les réponses à certaines des questions les plus importantes de la vie.

Le film présente les voix de Jamie Foxx dans le rôle de Joe Gardner, avec Tina Fey comme l’âme piégée avec une vision sombre de la vie, 22. À leurs côtés, les stars Phylicia Rashad, Angela Bassett, Ahmir Questlove Thompson et Daveed Diggs. Âme est dirigé par Pete Docter, lauréat d’un Oscar, qui fait à nouveau équipe avec Pixar après avoir travaillé sur des succès tels que À l’envers et Vers le haut et est codirigé par Une nuit à Miami Kemp Powers avec Dana Murray, nominée aux Oscars.

Comme beaucoup des efforts précédents de Pixar, Âme a traversé de nombreuses itérations différentes avant que l’équipe de création ne décide finalement d’une approche. À un moment donné, le film allait même dans le sens d’être un film de braquage semblable à Océan 11. « Tous nos films empruntent des chemins très différents et vous seriez choqué de voir ce que vous avez vu au début du développement jusqu’à l’endroit où ils se trouvaient », Kristen Lester, responsable de l’histoire pour Âme, révélé l’année dernière.

«Parfois, ce sont des films très, très, très différents et oui, la première esquisse du film, c’était plus un film de braquage que Joe essayait de retourner à sa vie essentiellement à travers, je ne me souviens pas, en faisant un un tas de trucs de braquage. Et je me souviens que nous sommes arrivés à la fin de cette version du film et nous avons eu l’impression, encore une fois, comme j’en ai parlé, d’honorer le sujet et la chose qu’il explorait, c’est-à-dire Qu’est-ce qui donne un sens à la vie, quel est notre but dans la vie? Les questions auxquelles Pete répondait. Et c’était comme si cette version du film ne rendait pas justice, nous avons donc dû éliminer … D’accord, ce n’est pas Ocean Onze. Que pouvons-nous faire pour approfondir ce dont les gens voulaient vraiment parler? «

Depuis sa sortie, Âme a été acclamé par tous et a été décrit comme l’un des « plus ambitieusement existentiels » de Pixar ainsi que l’un des meilleurs films du studio grâce à son message profond sur le fait de profiter des petites choses de la vie. Âme a également constaté une énorme augmentation du nombre d’abonnés à Disney +, ce qui pourrait très bien conduire le studio à utiliser la même stratégie de sortie en évitant les salles de cinéma.

Après tous les allers-retours, Âme se termine sur une si belle note qu’il est difficile d’imaginer que quoi que ce soit d’autre ait jamais été envisagé. Âme est disponible en streaming maintenant sur Disney +. Cela nous vient grâce à Entertainment Tonight.

