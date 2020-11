Souhaits à la souris: inventée en 1970, elle fête aujourd’hui ses 50 ans

Compte tenu du nombre et de la fréquence à laquelle il est encore utilisé aujourd’hui, cela ne dirait pas que la souris vient d’avoir 50 ans de la vie; Pourtant, ce n’est qu’en 1970 que le premier brevet a été approuvé pour l’un des appareils sans lesquels communiquer avec des ordinateurs serait encore impossible aujourd’hui. D’une part, il est vrai que l’écran tactile a pris le dessus sur les smartphones et les tablettes; D’un autre côté, cependant, la seule méthode fiable, précise et universellement connue pour communiquer avec les ordinateurs de bureau encore répandus reste essentiellement la même que celle mise au point il y a un demi-siècle.

Apparaissant en masse sur les premiers ordinateurs Apple (contribuant en partie à leur succès), la souris a en fait été inventée plusieurs années plus tôt. Les documents officiels attribuent l’invention à l’ingénieur Douglas Engelbart, qui en 1963 a commencé à travailler sur un dispositif de pointage basé sur deux roues qui, en contact avec la surface de travail, pourrait enregistrer les mouvements de la main horizontalement et verticalement. Les dispositifs destinés à traduire les mouvements des mains sur les deux axes sur un écran ne manquaient pas encore, mais le gadget qui prenait forme dans les projets d’Engelbart avait des caractéristiques particulières: il pouvait être dans une main et contrairement à un stylet n’en avait pas besoin les soutiens.

le nom du gadget il n’a pas été inventé par Engelbart, cependant, mais par son collègue et co-créateur Bill English, qui a physiquement construit l’appareil. Dans une description faite en 1965, le gadget est d’abord défini de cette manière, probablement en raison du fait que le corps trapu et le creux avant ressemblaient en fait à la physionomie d’une souris. En 1967, Engelbart a déposé une demande d’enregistrement de son appareil – un bloc de bois mal ergonomique avec deux roues métalliques différentes et un bouton flashy sur le dessus – au bureau des brevets américain.

L’inscription remonte à exactement 17 novembre 1970 – date que beaucoup considèrent comme la date officielle de naissance de l’appareil. Cependant, il a fallu encore plus d’années avant que la souris ne devienne omniprésente dans le monde de l’informatique: bien que le Xerox Alto de 1973 ait été reconnu comme l’un des premiers ordinateurs à utiliser une souris, il a fallu les années 1980 pour que les premiers ordinateurs commerciaux arrivent sur le marché. capable de vraiment se propager. De la Xerox 8010 à l’Apple Lisa, en passant par le soutien de plus en plus d’entreprises du monde informatique comme Microsoft, les appareils qui ont amené la souris dans les premiers foyers étaient en fait le Macintosh 128K en 1984 et l’ordinateur domestique Amiga 1000 avec son rival. Atari ST, l’année suivante.

Le reste appartient à l’histoire: avec l’évolution de la technologie, la souris entretenu, évolution de la conception, de la précision, de l’ergonomie, de la méthode de contact avec la surface de travail, de la technologie de communication avec les ordinateurs pris en charge et du nombre, de la taille, du type et de la fonctionnalité des touches. Au cours des deux dernières décennies, la souris a souffert de la concurrence des écrans tactiles, des trackpads et des stylets, mais elle reste le moyen le plus précis de communiquer avec les ordinateurs de milliards de personnes aujourd’hui.