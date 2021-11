SoSecu : un site de référence pour vos chaussures de sécurité

Dans la plus grande majorité des cas, un employeur est dans l’obligation de fournir à ses salariés le matériel adéquat, en particulier quand il s’agit de leur sécurité. Lorsque ceux-ci exercent un métier dont les conditions de travail peuvent présenter un certain risque d’incident (chocs, électrocutions, brûlures, etc.), un équipement particulier est indispensable. De manière à assurer la protection de chacun de ses employés, ce dernier devra alors les équiper d’une paire de chaussures de sécurité spécialement conçue pour le corps de métier en question.

Pourquoi acheter des chaussures de sécurité ?

Indispensables dans de nombreuses situations, les chaussures de sécurité sont des accessoires retrouvés aux pieds d’un grand nombre d’artisans et autres ouvriers. En effet, dans l’exercice de leurs fonctions, ces derniers sont susceptibles de faire face à des incidents pouvant avoir de graves conséquences lorsqu’ils ne sont pas protégés : chute d’un équipement lourd, contact avec des produits chimiques… Lorsque ceux-ci sont équipés de chaussures de sécurité, les dégâts sont alors grandement limités et votre salarié peut alors travailler dans des conditions optimales, jour après jour.

Au vu de la nécessité d’un tel équipement, nous pouvons alors nous demander où et par qui ce dernier est acheté. Dans un premier temps, il est important de noter que selon l’article R. 4321-4, l’employeur est chargé de fournir à ses employés les équipements de protection individuelle et d’en assurer l’entretien, les réparations et le remplacement lorsque cela est nécessaire. Cependant, ce dernier est libre de choisir le fournisseur qu’il souhaite pour l’achat de ses chaussures de sécurité, bien qu’il devra toutefois s’assurer que ce dernier met en avant des produits répondant aux diverses exigences et normes en place. Parmi les sites de référence, nous retrouvons SoSecu, spécialisé dans la vente de chaussures de sécurité et vous proposant de nombreux avantages pour des commandes sereines toute l’année.

Quelles chaussures de sécurité choisir pour vos employés ?

Acheter des chaussures de sécurité est une première chose, mais il convient également de choisir un modèle qui répondra aux exigences du métier afin que vos employés puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, nous retrouvons plusieurs critères de sélection pour l’achat de vos équipements.

Les normes et catégories

À chaque métier ses risques, c’est pourquoi il convient de favoriser une paire qui répondra aux différentes contraintes que celui-ci comporte. À titre d’exemple, les métiers de l’automobile ne nécessitent pas les mêmes protections que les métiers du bâtiment ou de l’agriculture. Ainsi, avant tout achat, il convient de correctement se renseigner sur les normes obligatoires à respecter pour vos chaussures de sécurité.

Les utilisations

D’un métier à l’autre, les manutentions ne sont pas les mêmes. Si l’on prend l’exemple du plombier chauffagiste, ce dernier peut être amené à se glisser dans des endroits étroits, s’accroupir régulièrement… De cette manière, il est essentiel qu’il puisse se plier sans gêne, c’est pourquoi il devra privilégier une chaussure souple et flexible qui ne lui causera aucune douleur dans l’exercice de ses fonctions. A contrario, un métier tel que cuisinier devra favoriser une chaussure légère pour des déplacements facilités mais également renforcée en cas de chute d’objets tranchants ou de liquides bouillants.

Le confort

Lorsqu’un employé est amené à porter une paire de chaussures de sécurité dans son métier, il est alors probable qu’il utilise cette dernière de manière régulière. Ainsi, quel que soit le métier, il convient de choisir des chaussures agréables à porter, qui ne gêneront pas l’employé et qui lui faciliteront la réalisation de ses tâches quotidiennes.

SoSecu : un incontournable de la chaussure de sécurité

Spécialisée dans la vente de chaussures de sécurité, la boutique en ligne SoSecu saura vous proposer des modèles adaptés aux différents métiers et utilisations. De manière à vous accompagner dans votre achat, vous trouverez une multitude d’articles des plus utiles mais également des conseils et recommandations quant aux normes et tailles à privilégier. Ainsi, quels que soient vos besoins et vos connaissances dans le domaine, vous serez assuré de trouver les chaussures adaptées.

