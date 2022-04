Sortir pour Lightning ? L’UE veut faire de l’USB-C la norme

Une commission du Parlement européen soutient l’USB-C en tant que connexion unifiée pour les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils à une large majorité. Dans quelques années, la décision devrait devenir contraignante dans toute l’UE. Cela signifierait la fin du propre port Lightning d’Apple pour les iPhones.

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen vient d’approuver un projet correspondant de la Commission européenne avec seulement quelques modifications. C’est ce qu’annonce le Parlement européen. La directive sur les équipements radio vise à normaliser la connexion pour la charge et le transfert de fichiers à partir d’appareils mobiles et le port standard est appelé à devenir USB-C. Le micro-USB et le connecteur Lightning d’Apple ne devraient alors plus être utilisés dans les nouveaux appareils.

USB-C comme port unifié pour les appareils mobiles

Concrètement, l’USB-C va devenir la connectique standard des smartphones, tablettes, ordinateurs portables, casques et appareils photo numériques. Les seules exceptions sont les appareils trop petits pour un port USB-C, comme certaines montres connectées. De toute façon, la plupart des fabricants sont déjà passés à l’USB-C. La principale exception concerne les iPhones d’Apple, qui continueront d’être équipés de ports Lightning. Selon iDropNews, la génération d’iPhone 14 devrait également s’appuyer sur Lightning, les modèles Pro offrant au moins des vitesses USB 3.0.

Apple gagne de l’argent en vendant des fabricants d’accessoires qui installent Lightning. Au lieu d’introduire l’USB-C, Apple pourrait se passer entièrement de connexions physiques dans les futurs iPhones. Lightning avait quelques années d’avance sur son temps lorsqu’il a été introduit avec l’iPhone 5 à l’automne 2012, mais il est maintenant obsolète. Les Mac et la plupart des iPad utilisent déjà USB-C.

En 2024, Lightning pourrait être l’histoire

Après que la commission ait approuvé le projet par 43 voix contre 2, le Parlement européen dans son ensemble doit encore voter sur ce qui est prévu pour mai. S’ensuivent des discussions entre l’UE et les États membres sur la mise en œuvre. Le câble de charge standard deviendra alors probablement juridiquement contraignant dans l’UE à la mi-2024, comme l’écrit Spiegel Online. Le temps nous dira comment Apple réagit à cela.