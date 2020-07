Sorties Nintendo Switch de cette semaine (27-31 juillet 2020)

Les offres Xbox One de cette semaine incluent des économies sur Madden, Outer Wilds et d’excellents jeux de simulation.

Voici un bref aperçu de la dernière récolte de ventes Xbox One. La gamme Deals with Gold de cette semaine propose des aventures fascinantes qui ne manqueront pas de ronger votre temps libre. Nos choix incluent l’histoire de Failbetter sur «la découverte, la solitude et la mort fréquente». Sunless Sea: édition Zubmariner. Le remaster chic de Sega, Kiwami Yakuza, est également excellent, et nous adorons le cerveau accrocheur mais poétique Gorogoa.

La vente comprend également Farming Simulator 19, qui, étrangement, n’est pas répertorié dans la nouvelle vente de simulation. Néanmoins, si vous avez toujours voulu être chauffeur de bus, conducteur de train, pilote, urbaniste ou, euh, fossoyeur, cette promotion est faite pour vous. Certains des jeux ne sont pas des simulateurs au vrai sens du terme, mais il est difficile de ne pas recommander des jeux comme Extérieurs sauvages, Loin: Lone Sails, et État d’esprit.

Enfin, les sélections Spotlight de cette semaine incluent Garçon de cauchemar, Redout: Lightspeed Edition, et il y a une réduction massive de 80% pour Madden NFL 20.

Les trois ventes se terminent le 3 août sur la boutique de jeux numériques Xbox et Boutique en ligne Microsoft. Voici quelques autres recommandations de Thumbsticks.

Traite l’or

Couteau Agatha – 50% de réduction

– 50% de réduction Désintégration – 40% de réduction

– 40% de réduction Eternum Ex ‘ – 60% de réduction

– 60% de réduction Farming Simulator 19 – 50% de réduction

– 50% de réduction Combattant intérieur – 75% de réduction

– 75% de réduction For Honor – Édition complète – 75% de réduction

– 75% de réduction Gorogoa – 50% de réduction

– 50% de réduction Grandir – 60% de réduction

– 60% de réduction Monde des requins affamés – 50% de réduction

– 50% de réduction Hyper sentinelle – 80% de réduction

– 80% de réduction Monture et lame: Warband – 75% de réduction

– 75% de réduction NBA 2K20 Digital Deluxe – 70% de réduction

– 70% de réduction Invasion des lapins crétins: l’émission de télévision interactive – 75% de réduction

– 75% de réduction Rayman Legends – 75% de réduction

– 75% de réduction Formez – 50% de réduction

– 50% de réduction Voleur du ciel – 25% de réduction

– 25% de réduction Solo: îles du cœur – 50% de réduction

– 50% de réduction Sunless Sea: édition Zubmariner – 33% de réduction

– 33% de réduction Le comte Lucano r – 75% de réduction

r – 75% de réduction The Walking Dead: Saison 2 – 75% de réduction

– 75% de réduction Transfert – 75% de réduction

– 75% de réduction Essais de fusion – 75% de réduction

– 75% de réduction Épreuves du dragon de sang – 67% de réduction

– 67% de réduction Valiant Hearts: La Grande Guerre – 70% de réduction

– 70% de réduction Vosaria: repaire des oubliés – 80% de réduction

– 80% de réduction Pack Warhammer: Mordheim et Blood Bowl 2 – 75% de réduction

– 75% de réduction Worms Battlegrounds + Worms WMD – 75% de réduction

– 75% de réduction Kiwami Yakuza – 25% de réduction

Vente de simulateur

Opérateur 911 – 40% de réduction

– 40% de réduction Au revoir les amis – 75% de réduction

– 75% de réduction Simulateur d’aéroport 2019 – 50% de réduction

– 50% de réduction Spectateur 2 – 33% de réduction

– 33% de réduction Big Pharma – 50% de réduction

– 50% de réduction Portail des constructeurs de ponts – 50% de réduction

– 50% de réduction Simulateur de bus – 30% de réduction

– 30% de réduction Simulateur de mécanicien automobile – 40% de réduction

– 40% de réduction Échecs Ultra – 60% de réduction

– 60% de réduction Cities: Skylines – Édition Xbox One – 75% de réduction

– 75% de réduction Construction Simulator 2 US – Édition console – 50% de réduction

– 50% de réduction Essentiels de conduite – 25% de réduction

– 25% de réduction LOIN: Lone Sails – 40% de réduction

– 40% de réduction Ferme ensemble – 30% de réduction

– 30% de réduction Fishing Sim World: Pro Tour Deluxe Edition – 60% de réduction

– 60% de réduction Pêche: Barents Sea Complete Edition – 25% de réduction

– 25% de réduction TIGRES VOLANTS: DES OMBRES SUR LA CHINE – 50% de réduction

– 50% de réduction Jardin des gnomes: nouvelle maison – 50% de réduction

– 50% de réduction Prenez la bouteille – 70% de réduction

– 70% de réduction Coupe-herbe – Pelouses mutées – 50% de réduction

– 50% de réduction Gardien du cimetière – 60% de réduction

– 60% de réduction Maison Flipper – 25% de réduction

– 25% de réduction Guimbarde – 25% de réduction

– 25% de réduction Collection du Trésor du Royaume – 40% de réduction

– 40% de réduction Mégaquarium – 40% de réduction

– 40% de réduction Pluie Megaton – 65% de réduction

– 65% de réduction Oh… Monsieur! Bundle légèrement insultant – 50% de réduction

– 50% de réduction Extérieurs sauvages – 40% de réduction

– 40% de réduction Simulateur de construction PC – 40% de réduction

– 40% de réduction Club de punch – 50% de réduction

– 50% de réduction Piscine pure – 60% de réduction

– 60% de réduction SIMULACRA – 30% de réduction

– 30% de réduction Éleveur de Slime – 60% de réduction

– 60% de réduction Snooker 19 – 60% de réduction

– 60% de réduction Starpoint Gemini 2 – 70% de réduction

– 70% de réduction État d’esprit – 80% de réduction

– 80% de réduction SuperMash – 50% de réduction

– 50% de réduction Série mondiale de surf – 30% de réduction

– 30% de réduction Survivre à Mars – 67% de réduction

– 67% de réduction Simulateur de voleur – 25% de réduction

– 25% de réduction Tracks – Le jeu du train – 25% de réduction

– 25% de réduction Train Sim World 2020 Édition Collector – 40% de réduction

– 40% de réduction Simulateur de pêche ultime – 25% de réduction

Vente Spotlight

Adam’s Venture: Origines – 90% de réduction

– 90% de réduction Bagarre de canon – 60% de réduction

– 60% de réduction Convoi: un voleur tactique – 25% de réduction

– 25% de réduction Demetrios – La GRANDE aventure cynique – 85% de réduction

– 85% de réduction Gingembre: au-delà du cristal – 60% de réduction

– 60% de réduction Massacre Hyperdrive – 70% de réduction

– 70% de réduction Madden NFL 20 – 80% de réduction

– 80% de réduction MotoGP 17 – 75% de réduction

– 75% de réduction MXGP3 – 80% de réduction

– 80% de réduction Garçon de cauchemar – 60% de réduction

– 60% de réduction Redout: Lightspeed Edition – 50% de réduction

– 50% de réduction Screencheat – 70% de réduction

– 70% de réduction La trilogie Journey Down – 50% de réduction

– 50% de réduction Où les abeilles font du miel – 90% de réduction

